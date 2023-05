Jetzt fehlt nur noch ein Punkt: Der HCD Gröbenzell gewinnt auch in Rostock

Von: Dieter Metzler

Teilen

Auf dem Sprung in die 2. Bundesliga ist der HCD Gröbenzell (in Orange, hier Finja Balk). © Tanja Eikerling

Die 2. Bundesliga ist für die Handballerinnen des HCD Gröbenzell zum Greifen nahe. In Der Playoff-Tabelle stehen sie ungeschlagen an der Spitze.

Gröbenzell – Weit aufgestoßen hat der HCD Gröbenzell das Tor zur 2. Bundesliga. Auch im zweiten Auswärtsspiel blieb die Mannschaft von Trainer Stefan Weidinger ungeschlagen und trat mit einem 32:28-Sieg vom Rostocker HC am nächsten Tag die Heimreise an. Eine starke Jana Epple im ersten Durchgang und eine überragende Anführerin Saskia Putzke in den zweiten 30 Minuten hatten großen Anteil an dem erneuten Erfolg in der Fremde. Und nachdem die SG Kirchhof, überraschend in Freiburg mit 26:30 verlor, sind die Gröbis bisher das einzige verlustpunktfreie Team und führen die Tabelle der Qualirunde zur 2. Liga an.

„Wir brauchen jetzt noch einen Punkt aus zwei Spielen“, meinte der überglückliche HCD-Coach Stefan Weidinger nach dem hochklassigen Spiel in Rostock. „Wir haben jetzt zwei Heimspiele vor uns und freuen uns auf unseren ersten Matchpunkt.“ Aber man könne sich nie sicher sein, wie man an der Niederlage von Kirchheim sehe, so Weidinger.

Gröbenzell macht‘s zwischendurch wieder spannend

Die Mannschaft von Rockstocks Trainer Dominic Buttig stand vor 700 Zuschauern schwer unter Druck, nachdem die Dolphins gegen Kirchhof mit 23:33 schon eine Niederlage einstecken mussten. Wie schon vor zwei Wochen, als die Gröbis in Frankfurt/Oder mit einem Blitzstart die Gastgeberinnen überraschten, so fanden auch die Dolphins gegen die schnellen Vorstöße des HCD anfangs überhaupt kein Rezept. Trotz sechseinhalbstündiger Bahnfahrt zogen die Gröbis schnell auf 6:1 davon. Doch Rostock fing sich, nachdem der HCD minutenlang keinen Treffer erzielen konnte. Der Vorsprung schmolz und plötzlich hieß es nur noch 9:8. „Sie haben sich das Leben selbst schwer gemacht“, berichtet der in der Halle anwesende Wolfgang Eichmann, HCD-Fan und Tagblatt-Berichterstatter. „Nach der klaren Führung schlich sich der Schlendrian ins Spiel der Gröbis ein.“

In den zweiten 30 Minuten mussten die Gäste zunächst den 14:14-Ausgleich hinnehmen. In der Folgezeit konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Es bahnte sich eine spannende Schlussphase an. Die Gröbis leisteten sich weiterhin viele überhastete Abschlüsse. Aber auch die Dolphins zeigten Nerven. Erst in den Schlussminuten zog der HCD auf fünf Treffer davon. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende war der HCD durch. Vier Tore Vorsprung sollten eigentlich reichen. Und das taten sie auch. „Der HCD hat am Ende die stärkere Psyche gezeigt“, so Eichmann. (Dieter Metzler)