Der HCD Gröbenzell empfängt die HSG Freiburg zum Schaulaufen der Aufsteiger

Von: Dieter Metzler

Das letzte Mal für den HCD am Ball: Saskia Putzke (in Blau, hier gegen Wolfschlugen) hängt zum Saisonende die Handballschuhe an den Nagel. „Wir bedauern das sehr“, sagt ihr Trainer Stefan Weidinger. © Peter Weber

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken die Handballerinnen des HCD Gröbenzell auf das letzte Playoff-Spiel gegen die HSG Freiburg.

Gröbenzell – Unbesiegt hat der HCD Gröbenzell bislang die Qualirunde zur 2. Bundesliga überstanden und sich damit vorzeitig die Rückkehr in die zweithöchste deutsche Klasse gesichert. Auch die Red Sparrows aus Freiburg, die am Samstagabend um 19.30 Uhr, in der Paul-Barth-Halle zum letzten Playoff-Spiel antreten, haben das Zweitliga-Ticket bereits gelöst. So hat die Begegnung nur noch statistischen Wert, und beide Teams können befreit und ohne jegliche taktischen Zwänge aufspielen.

Dennoch wollen die Gröbenzellerinnen ihren Fans noch einmal ein Spektakel bieten. „Mit Saskia Putzke und Kathrin Friedrich hören zwei Spielerinnen auf, denen wir einen tollen Abschied schenken möchten“, sagte Trainer Stefan Weidinger. „Und das geht am besten mit einem Sieg.“ Die 28-jährige Putzke, die vor zwei Jahren vom Liga-Konkurrenten HSG Würm-Mitte als Spielmacherin zum HCD kam, beendet ihre Karriere. „Wir bedauern das sehr“, sagt Weidinger. „Sie hat uns sportlich viel gegeben, vor allem den jungen Spielerinnen viel mitgegeben. Es ist aber verständlich, wenn der Körper nicht mehr so mitmacht.“ Und für Kathrin Friedrich, die nach ihrem Studium nun im Beruf steht und in Garmisch wohnt, ist der zeitliche Aufwand einfach zu groß.

Der HCD ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen

Den zwei Abgängen stehen mit Simone Padberg und Leni Frey bereits zwei Neuzugänge gegenüber. „Wir sind natürlich noch weiter auf der Suche nach Spielerinnen, die uns helfen können, in der 2. Liga zu bestehen“, sagt Weidinger.

Doch zunächst einmal steht der Abschluss der Playoff-Runde auf dem Plan. Und da werden auch die Gäste aus Freiburg nicht dreieinhalb Stunden Fahrt auf sich nehmen, um ein Freundschaftsspiel in Gröbenzell zu bestreiten , glaub Weidinger. „Freiburg ist eine Mannschaft mit viel Leidenschaft, die extrem schnell spielt. Es wird also keine Begegnung mit angezogener Handbremse.“ Zum Saisonabschluss steht Weidinger der komplette Kader zur Verfügung und es werden alle Spielerinnen Einsatzzeiten erhalten. (Dieter Metzler)