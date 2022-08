TuS Fürstenfeldbruck: Panther schaffen Sensation und kegeln Würzburg aus dem Pokal

Von: Andreas Daschner

Alles reingeworfen haben die Brucker Panther (in Schwarz) gegen den Zweitligisten aus Würzburg. © Peter Weber

In der ersten Pokalrunde bekamen es die Brucker Panther gleich mit einem Zweitligisten zu tun. Doch die TuS-Handballer setzten sich durch.

Fürstenfeldbruck – Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, sagt man. Derbys sowieso. Da kann bei einem Pokalderby ja nur eine Sensation herauskommen. Und genau eine solche ist den Panthern zum Saisonauftakt geglückt: In einem Krimi haben die Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck die Zweitligisten aus Würzburg in der ersten Runde aus dem DHB-Pokal geworfen. Ein 25:24 leuchtete am Ende von der Anzeigetafel.

Ob es an der Ferienzeit, an den mangelnden Erfolgshoffnungen oder an Corona lag? Jedenfalls verirrten sich nicht mal 300 Fans in den Pantherkäfig – darunter eine Handvoll Anhänger der Würzburger, die ihre Mannschaft immer noch mit dem alten Namen Rimpar anfeuerten. Am Ende blieb den in grün-weiß gekleideten Gästefans jedoch die Spucke für ihre Rufe weg. Nicht, dass die Franken schlecht gespielt hätten. Die Panther waren aber besser.

Siegtorschütze spielte bis letztes Jahr beim Gegner

Der Siegtorschütze der Brucker hatte in der vergangenen Saison selbst noch grün-weiß getragen: Jonas Link erzielte mit seinem neunten Treffer eine halbe Minute vor Spielende das 25:24. Den Sieg gegen seinen Ex-Klub bezeichnete der Rückraumspieler mit dem starken Wurfarm schlicht als „schönes Spiel“. Beinahe ein wenig Understatement. Denn die Taktik der Panther ging voll auf.

„Wir wollten mit unserer Abwehr möglichst unangenehm sein und das Ding eng halten“, beschrieb Link die von Coach Martin Wild ausgegebene Marschroute. Und tatsächlich konnten sich die Gäste nie auf mehr als vier Tore absetzen – nach der Halbzeitpause (12:13) sogar auf nicht mehr als zwei.

Link warnte jedoch davor, das Ergebnis zu sehr als Fingerzeig für die Liga zu sehen. Vielmehr müsse man den Sieg gegen Würzburg richtig einordnen: „Es war ein absolutes Highlight-Spiel, an das wir ohne Druck herangehen konnten.“ Wie der Liga-Auftakt nächste Woche gegen Baden-Baden laufe, da sei er selbst gespannt.

Torhüter-Neuzugang brilliert in seinem ersten Spiel

Zweiter Held bei den Panthern war ein weiterer Neuzugang – und ein sehr junger noch dazu: Der gerade einmal 18 Jahre alte Torhüter Ivan Bilic wurde als Ersatz für den zum Bergischen HC abgewanderten Louis Oberosler geholt. Ob Bilic dessen sportliche Fußstapfen füllen kann, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Der erste Eindruck war aber schon mal stark: Mit einer Abwehrquote von knapp 45 Prozent – darunter auch die gefeierte Parade beim letzten Wurf der Würzburger – war der Youngster der beste Torhüter des Spiels.

„Einen besseren Start in die Saison kann man nicht haben“, konstatierte der baumlange Torhüter. Bilic sieht vor allem den Zusammenhalt in der Mannschaft als Erfolgsrezept. „Wir sind zusammen eine große Familie“, sagt er. Recht viel mehr fiel dem 18-Jährigen dann gar nicht mehr ein: „Ich bin einfach glücklich.“ Wie der Rest der Panther-Familie an diesem Tag. (Andreas Daschner)