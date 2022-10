1000 Zuschauer feiern beim Pokal-Hit - Panther trotz Niederlage gegen Hamburg zufrieden

Von: Andreas Daschner

Zum ersten Mal seit Langem war die Wittelsbacher Halle bei einem Spiel der Panther ausverkauft. 1000 Brucker Fans feuerten ihr Team frenetisch an © Peter Weber

Der Erstligist war dann doch eine Nummer zu groß: Die Panther haben das Pokalspiel gegen den HSV Hamburg klar mit 26:42 (13:20) verloren.

Fürstenfeldbruck – Trotzdem war das Spiel ein voller Erfolg – vor allem in finanzielle Hinsicht. Erstmals seit langer Zeit war der Pantherkäfig wieder ausverkauft. Die fast 1000 Zuschauer konnten auch mit dem Auftritt der Brucker TuS-Handballer zufrieden sein.

Dass gegen den HSV nicht viel zu holen sein wird, hatte Coach Martin Wild schon vor dem Spiel erwartet. Und so kam es dann auch. „Hamburg hat 60 Minuten lang absolut seriös gespielt und uns keine Chance gegeben, das Spiel enger zu gestalten“, sagt der Pantherdompteur. Und trotzdem war er mit dem Spiel seiner Truppe zufrieden. „Die Jungs müssen sich überhaupt keine Vorwürfe machen.“

Michael Luderschmid: „Cooles Spiel, das kann man schon mal mitnehmen“

Ohnehin stand bei den Panthern bei allem sportlichen Ehrgeiz der Spaß an der Partie im Vordergrund. Und Spaß hat es dann auch gemacht, wie Yannick Engelmann bestätigte – vor allem in den ersten zehn Minuten. „Da konnten wir noch mitspielen“, sagte der Panther-Kapitän.

Das lag unter anderem auch an Torhüter Michael Luderschmid, der in dieser Phase gleich eine ganze Reihe Paraden gegen die hochklassigen Hamburger auf die Platte legte. Dementsprechend strahlte der Torhüter auch nach der Niederlage noch übers ganze Gesicht. „Natürlich ist es schön, ein paar Bälle gegen einen solchen Gegner zu halten“, sagte er. „Auch wenn bei den freien Würfen auch immer ein wenig Glück dabei ist.“ Luderschmids Fazit: „Cooles Spiel, das kann man schon mal mitnehmen.“

Mitnehmen durfte die Partie überraschend auch Neuzugang Benedikt Damm. Der Kreisläufer hat lange nicht gespielt und sollte eigentlich erst im November erstmals für die Panther auflaufen. So aber war Damm froh, „dass ich im Kader sein konnte“. Mit zwei Toren nach schönen Anspielen seiner neuen Teamkollegen führte er sich auch gleich gut ein. Trotzdem sieht der 21-Jährige sich noch nicht bei 100 Prozent. „Die Intensität in meinem Spiel muss wieder kommen, und das wird sie in den kommenden Wochen auch.“

Yannick Engelmann: „Wenn wir Vollgas-Abwehrspielen, können wir auch mit Hamburg mithalten.“

Die sportliche Show gehörte aber freilich den Hamburgern. Jacob Arendt Lassen war mit elf Toren bester Schütze. Und Keeper Johannes Bitter verdiente sich den Respekt von Engelmann: „Da steht einer im Tor, an dem ist es schwer vorbeizukommen.“ Und so mussten Engelmann erkennen, „dass man gegen einen Gegner wie den HSV die ganze Zeit über mit 100 Prozent spielen muss“.

Dennoch nimmt der Kapitän auch etwas Verwertbares aus dem Spiel mit: „Wir können Gas geben, und wenn wir Vollgas-Abwehrspielen, können wir auch mit Hamburg mithalten.“ Erkenntnisse, die im nächsten Ligaspiel am Samstag gegen Kornwestheim helfen sollen. Luderschmid hofft derweil, „dass drei Viertel der Zuschauer von heute auch gegen Kornwestheim wieder dabei sind“. (Andreas Daschner)