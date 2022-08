Panther starten in die Saison: Viele offene Fragen nach großem Umbruch

Von: Andreas Daschner

Beim Blick in die Zukunft der Panther ergeben sich zahlreiche Fragen. Die Brucker haben viele prominente Abgänge zu verkraften. Mit Yannick Engelmann (hinten) bleibt den Panthern aber ein Leistungsträger weiter treu. © Peter Weber

Einer der größten Umbrüche in ihrer Geschichte liegt hinter den Handballern des TuS Fürstenfeldbruck. Wo die Reise hin geht, wird sich erst zeigen.

Fürstenfeldbruck – Panther, quo vadis? Das ist die große Frage bei den Brucker TuS-Handballern in neuen Saison, die am kommenden Wochenende mit dem Pokalspiel gegen Würzburg beginnt. Die Mannschaft erlebte einen der größten Umbrüche der vergangenen Jahre. Eine Konstante bleibt aber: Coach Martin Wild.

Seit 2010 ist Wild Trainer bei den Panthern. An einen solchen personellen Umbruch kann er sich aber nicht wirklich erinnern: Gleich sechs namhafte Spieler haben den TuS verlassen. Dem gegenüber stehen acht Neue, die Wild vor dem nun anstehenden Pokalspiel gegen Würzburg (siehe Kasten) integrieren musste.

Pokalhit gegen alten Bekannten im neuen Gewand Mit dem Pokalspiel gegen die Wölfe Würzburg starten die Panther am Samstag, 17 Uhr, in der Wittelsbacher Halle in die neue Spielzeit. Würzburg? Das dürften sich Fans fragen, die die Handballszene nicht so genau verfolgen. Bei den Wölfen handelt es sich um niemand anderen als Rimpar, die einen Namenswechsel vollzogen haben. Weg vom Image des Dorfklubs und hin zu Mainfrankens Aushängeschild soll der Weg des Zweitligisten führen.

Zwar haben die Panther ein Testspiel gegen die Franken nur eine Woche vor dem Pokalhit gewonnen. Doch Wild warnt: „Man hat gesehen, warum Würzburg in der 2. und wir in der 3. Liga spielen.“ Phasenweise seien die Franken extrem dominant gewesen. Dass ein Testspiel so kurz vor einem Pflichtspiel gegen den gleichen Gegner angesetzt ist, sei nicht gewöhnlich, so Wild. „Aber es war schon lange vor der Pokalauslosung vereinbart.“

Große Geheimnisse hätte man aber ohnehin nicht voreinander. „Man kennt sich.“ Wild erwartet einen offenen Schlagabtausch mit Würzburg als Favorit. „Ich sehe aber auch Chancen für uns, die zweite Runde zu erreichen.“

Sechs prominente Abgänge belasten die Motivation

Torhüter Louis Oberosler (Bergischer HC) Linksaußen Tim Kaulitz (Bietigheim), Rechtsaußen Benedikt Hack (Würzburg), Torjäger Max Horner (Lübeck-Schwartau), Junioren-Europameister Stephan Seitz (Erlangen) und Kapitän Korbinian Lex (Karriereende) – die Liste der Abgänge ist illuster. Die Aussage Wilds, da seien „Lücken entstanden“, wirkt untertrieben.

Dabei bestand sogar die Gefahr, dass noch weitere Spieler den Panthern den Rücken kehren, wie Wild nun berichtet. „Als intern die Abgänge bekannt wurden, ist nicht nur die Motivation in der zweiten Saisonhälfte etwas flöten gegangen“, sagt der Übungsleiter. So mancher Spieler habe gegrübelt, wie es mit dem Verein weitergeht. „Es gab viele Fragezeichen für die neue Saison“, sagt Wild.

Acht Zugänge bei den Panther - darunter ein Ex-Profi

Doch der Übungsleiter hat Antworten gefunden. „Ich habe jede Menge Gespräche mit Spielern geführt.“ Die erfolgreichen Abschlüsse haben offenbar auch die verbliebenen Spieler überzeugt. Es gab keine weiteren Abgänge zu vermelden. Denn Wild konnte Qualität an die Amper lotsen wie nur selten zuvor. Acht Neuzugänge sollen die Lücken schließen.

Am namhaftesten ist sicher Ex-Profi Jonas Link, der aus Würzburg zu den Panthern stößt. Der Rückraumspieler hat jede Menge Erst- und Zweitligaerfahrung. Dazu kommen Rückkehrer Johannes Stumpf (pausierte ein Jahr) und der in Eichenau lebende Manuel Riemschneider, der in Günzburg Drittligaerfahrung gesammelt hat. Im Tor will Sebastian Allmendinger (Unterhaching) nach langer Verletzungspause wieder Tritt fassen.

TuS-Trainer Martin Wild: „Eine spannende Mannschaft“

Außerdem konnte Wild wieder einmal vier Talente von den Bundesliga-A-Junioren aus Allach nach Bruck holen: Torhüter Ivan Bilic, Linksaußen Marco Silvestri (spielte zuvor schon beim TuS), Rechtsaußen Valentin Schell und Kreisläufer Florian Scherer. Letzterer hat seinen Vertrag mit dem TuS erst kürzlich klar gemacht und gilt in der Szene als Riesentalent. „Mit seinen 1,97 Metern kann er in der Abwehr in die Fußstapfen von Korbinian Lex treten“, sagt Wild. Scherer ist mit einem Doppelspielrecht ausgestattet und kann auch noch für Allachs A-Junioren auflaufen.

Wild spricht von einer „spannenden Mannschaft, die wir auf die Beine gestellt haben“. Wie spannend, das zeigten schon die Vorbereitungsspiele der vergangenen Wochen, die die Brucker allesamt gewannen. Darunter waren auch arrivierte Gegner wie Bregenz (Österreich), Würzburg, Hanau oder zuletzt – im Trainingslager in Würzburg – Waldbüttelbrunn. Trotzdem gibt sich Wild vorsichtig: „Wir sind noch nicht auf dem Niveau der vergangenen Saison.“

3. Liga so schwer und ausgeglichen wie lange nicht

Mit einer Zielvorgabe tut sich Wild jedenfalls noch schwer. Zum einen läuft das Zusammenspiel der neu aufgestellten Truppe noch nicht ganz rund. Zum anderen sei die 3. Liga „so ausgeglichen und schwer wie die letzten zehn Jahre nicht“. Der TuS-Trainer sieht gleich ein halbes Dutzend Mannschaften, die in Richtung 2. Bundesliga schielen.

Welche Rolle die Panther da spielen können? „Ich traue uns zu, dass wir an einem guten Tag jeden Gegner schlagen können“, sagt Wild. Ein höheres Ziel als vergangene Saison, die die Panther als Dritter beendeten, sei aber vermessen. „Ich hoffe einfach, dass wir wieder oben mitspielen.“ (Andreas Daschner)