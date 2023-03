Handball kompakt: Abwehrbollwerke ebnen Frauen-Teams den Weg zum Erfolg

Applaus gab es von TuS-Trainer Klaus Schmid für die Defensivleistung seiner Spielerinnen. © Peter Weber

Besser hätte das Wochenende für die drei Frauen-Handball-Teams aus dem Landkreis kaum laufen können. Sie alle feierten am Ende souveräne Siege.

Landkreis – Eine bombensichere Abwehr hatten am Wochenende alle drei Frauen-Teams aus dem Landkreis. Alling und Fürstenfeldbruck zelebrierten dazu auch noch Angriffs-Handball vom Allerfeinsten.

Bezirksoberliga

SG Kaufbeuren - SC Unterpfaffenhofen 9:40 – Mit Bravour haben die Tabellenführerinnen vom SC Unterpfaffenhofen ihre Auswärtsaufgabe beim Liga-Schlusslicht SG Kaufbeuren gemeistert. Die Dominanz des SCU war so erdrückend, dass Kaufbeuren erst in der 21. Minute zu seinem ersten Tor kam – der Anschlusstreffer zum 1:15. Vielmehr ließen die Gäste bis zur Halbzeit auch nicht zu. Mit 22:2 ging es in die Kabinen. In Durchgang zwei bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Die Gäste zogen ihre Kreise und bauten ihre Führung weiter aus. So konnte Unterpfaffenhofens Interims-Trainerin Jenny Müller bereits früh allen Spielerinnen ihre Einsatzzeiten gewähren und auch die ein oder andere taktische Maßnahme ausprobieren. Mit dem Sieg bleiben die Germeringerinnen weiter auf Aufstiegskurs und können sich berechtigte Hoffnungen auf die Landesliga machen. Zumal am kommenden Wochenende mit dem BSC Oberhausen eine weitere machbare Aufgabe ansteht.

Bezirksliga

TuS Fürstenfeldbruck - SC Gaißach 18:13 – Eine torarme aber am Ende doch einseitige zweite Halbzeit brachte den Frauen des TuS Fürstenfeldbruck den Sieg über den SC Gaißach. Bis zur Pause waren sich beide Mannschaften noch auf Augenhöhe begegnet. Mit 11:11 ging es für die Teams in die Kabinen. Dann stellte TuS-Trainer Klaus Schmid die Taktik seines Teams um. Von da an wurde im defensiven 5:1 und 6:0 gespielt. Und die Umstellung machte sich sofort bemerkbar. Gerade einmal zwei Tore gelangen den Gästen aus Gaißach in Durchgang zwei. Brucks Keeperin Regina Blas schaffte es gar nach einem gehaltenen Siebenmeter in der 38. Minute, ihr Tor für für ganze 20 Minuten komplett zu vernageln. Zwar haderte Schmid auch mit der Chancenverwertung seiner Spielerinnen. Doch magere sieben Tore in der zweiten Halbzeit reichten dem TuS am Ende zum Sieg. Im letzten Pflichtspiel der Saison reisen die Bruckerinnen am Samstag zum Tabellenführer nach Weilheim. Sollten sie dort mit sechs Toren Differenz gewinnen, winkt sogar Platz drei in der Abschlusstabelle.

TV Bad Tölz - TSV Alling 9:42 – Zum Abschluss der englischen Woche gastierten die Allinger Handballdamen beim TV Bad Tölz. Hatten sie bereits in der Vorwoche beim ungefährdeten 28:13-Heimerfolg ihren Torhunger bewiesen, so packten sie in der Fremde noch eine Schippe drauf. Das erste Tor dieser Partie erzielten jedoch die Tölzer nach 24 Sekunden. Es sollte eines der wenigen bleiben. Stattdessen rissen die Allingerinnen die Partie an sich und erspielten sich bis zur Pause eine komfortable 21:3-Führung. Ausschlaggebend für die Dominanz waren konsequente Chancennutzung, solide Abwehrarbeit und ein hohes Tempo im Spiel nach vorne. In der Folge konnte TSV-Trainer Alexander Krammer sein Augenmerk auf die Dinge legen, die in den vergangenen Spielen etwas zu kurz kamen wie taktische Varianten und Positionswechsel der Spielerinnen. Doch trotz dieser Experimente dominierte Alling auch im zweiten Spielabschnitt und brachte den Sieg souverän über die Ziellinie. Letzter Gegner ist der SC Gaißach. Für die Abschlusstabelle hat die Partie aber keine Relevanz mehr. (Wolfgang Eichmann)