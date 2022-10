Unterpfaffenhofen wird seiner Favoritenrolle gerecht - Absteiger dominiert bei Bezirksoberliga-Auftakt

An Waltenhofens Defensive bissen sich die Handballer vom SC Unterpfaffenhofen II (weiße Trikots) die Zähne aus. © Wolfgang Eichmann

Sieg und Niederlage sammelten die Handball-Männer vom SC Unterpfaffenhofen. Die HSG Gröbenzell startete mit einem Sieg in die Saison.

Landkreis – Einen geglückten Auftakt in die neue Saison haben der SC Unterpfaffenhofen und die HSG Gröbenzell hingelegt. Einzig die SCU-Zweite hatte an einer unglücklichen Niederlage zu knabbern.

Bezirksoberliga

SC Unterpfaffenhofen - SV Pullach 34:20 (18:9) – Die Landesliga-Absteiger vom SC Unterpfaffenhofen haben zum Saisonauftakt in der Bezirksoberliga eine eindrucksvolle Leistung abgeliefert. Das Team vom neuen Trainergespann Pascal Knoller und Lukas Donaubauer fegte regelrecht über den SV Pullach hinweg. Zunächst konnten die Gäste noch mit dem SCU mithalten. Doch die Gastgeber drückten schon bald mit ihrem schnellen Umschaltspiel der Begegnung ihren Stempel auf. Überraschend stark präsentierte sich Linkshänder Thomas Obernöder im rechten Rückraum. Acht blitzsaubere Würfe aus dem Rückraum und drei von vier Strafwürfen fanden ihr Ziel. Bedingt durch die spielerische Überlegenheit konnte Trainer Pascal Knoller allen Aktiven Einsatzzeiten gewähren. Dabei konnte sich der Topscorer des Reserveteams, Zacharias Flierl, mit seinen ersten beiden Treffern für weitere Einsätze empfehlen. Am Wochenende wartet in Gilching dann ein härterer Brocken auf den SCU.

Bezirksliga

SC Unterpfaffenhofen II - TV Waltenhofen 21:22 (10:12) – Andreas Krauß, der neue Trainer des SC Unterpfaffenhofen II haderte etwas mit dem Verlauf der Begegnung. Der Gast aus Waltenhofen, Absteiger aus der Bezirksoberliga, nutzte seine körperliche Überlegenheit und gewann knapp, aber nicht unverdient. Anfänglich agierte der SCU mit einer 3-2-1-Abwehr um dem körperlichen Spiel der Gäste Einhalt zu gebieten. Doch das klappte nur etwa zehn Minuten. Dann gelang es den Gästen immer wieder, durch einfache Körpertäuschungen Vorteile zu erlangen. So konnte sich Waltenhofen bis zur Pause eine 12:11-Führung erspielen. Im zweiten Spielabschnitt gab es das gleiche Bild. Beim Stand von 17:21 versuchte Krauß in einer Auszeit sein Team nochmal zu mobilisieren. Die Hausherren kämpften sich Tor um Tor heran. Da die Gäste kräftemäßig abbauten, wurde es nochmal spannend. Doch die Zeit reichte nicht mehr. Waltenhofen behielt schlussendlich die Oberhand. Am kommenden Wochenende kann sich die SCU-Reserve bei der zweiten Mannschaft des TSV Gilching rehabilitieren.

TV Mindelheim - HSG Gröbenzell 30:34 (15:19) – Die HSG Gröbenzell ist mit einem Auswärtssieg gegen Mindelheim in die neue Saison gestartet. Die HSG hatte sich vor der Saison verstärkt und sich die Dienste von Daniel Sattler, Dennis Haupt und Rouven Fischer aus der Eichenauer Reserve gesichert. Obwohl es noch leichte Abstimmungsprobleme gab, trugen die Neulinge ihren Teil zum Auftaktsieg bei. HSG-Trainer Daniel Eldersch sieht allerdings noch viel Potenzial bei der Verbesserung der Chancenverwertung. Ein sicherer Rückhalt war Torhüter Nano Scheutz, der gerade in den letzten 20 Minuten der Partie sein Team mit einigen Paraden auf Kurs hielt. Auch dank ihm wurde es am Ende nicht mehr eng. Ein besonderes Lob erhielt seitens der Gäste Referee Christian Hutner, der, obwohl er völlig alleine das Spiel leiten musste, eine nahezu fehlerfreie Leistung ablieferte. (Wolfgang Eichmann)