Bittere Niederlage daheim

HCD Gröbenzell verliert gegen Göppingen

Von Dieter Metzler schließen

Nach acht Siegen in Serie hat es den HCD Gröbenzell ausgerechnet im letzten Heimspiel des alten Jahres erwischt.

Gröbenzell – Zum Auftakt der Rückrunde verlor die Mannschaft von Trainergespann Stefan Weidinger und Harald Fischer am Sonntagnachmittag in der Paul-Barth-Halle vor der mageren Kulisse von 120 Zuschauern gegen die Zweitliga-Reserve der TPSG Frisch Auf Göppingen mit 26:30 (12:17)-Toren. Und am kommenden Samstag stehen die Gröbis beim TSV Haunstetten in der Halle (Anwurf ist um 18 Uhr). Es ist die Mannschaft, die dem HCD in der Hinrunde die bisher einzige Saisonniederlage zugefügt hat. „Das haben wir uns heute anders vorgestellt“, sagte auch der Hallensprecher nach den 60 Minuten.

Spannend wurde es vor allem im zweiten Durchgang, als die Partie zugunsten der Gröbis zu kippen drohte. Doch: „Wir haben nicht das gespielt, was wir können“, erklärte Fischer nach dem Spiel. „Dass es schwer werden würde, das haben wir gewusst. Uns hat heute die Präzision vor dem gegnerischen Tor gefehlt.“

Und Trainer Weidinger meinte: „Wir haben heute die erste Halbzeit komplett verschlafen. Zudem war die Abwehr diesmal eine Katastrophe. Leider haben sich die Fehler im zweiten Durchgang wiederholt.“

Dabei sind die Gröbis gut ins Spiel gestartet, hatten sich schnell einen 3:0-Vorsprung herausgeworfen. Doch die Gäste aus Württemberg zeigten sich relativ unbeeindruckt. Von Rückkehrerin Sina Ehmann, die Spielpraxis für die Zweitliga-Mannschaft benötigt, angeführt, machte Göppingen den Rückstand wett und ging gar in Führung.

Beim Stand von 9:13 für die Gäste nahm Weidinger eine Auszeit. Diese allerdings brachte nicht wirklich eine Besserung ins Spiel der Gröbis. Als die Halbzeitpause ertönte, sah sich der HCD einem Fünf-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Und es kam noch dicker für die Gröbis. Kaum zurück auf der Platte zog Göppingen auf 21:14 davon. So steuerte der HCD auf eine deutliche Niederlage zu.

Weidinger musste seinen Mädels erneut ins Gewissen reden. Dann aber kam trotz der Minusrekordkulisse Stimmung in der Halle auf. Treffer um Treffer holten die Gröbis auf. Die Gäste erlaubten sich einen Durchhänger und die Gröbis waren nun hellwach. 17 Minuten vor dem Ende hatte der HCD bis auf einen Treffer den Rückstand wettgemacht (21:22). Die Halle bebte. Da ging doch noch was für den HCD.

Leider schlichen sich aber immer wieder leichtfertige und überhastete Abspielfehler bei den Gröbis ein. Göppingen überstand die Drangperiode des HCD und bog fünf Minuten vor dem Ende in die Siegerstraße ein, als der Vorsprung auf fünf Treffer ausgebaut worden war. Das reichte der Zweitliga-Reserve dann schließlich zum Sieg.