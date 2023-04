HCD-Neuzugang Simone Padberg im Interview: „Ich glaube, dass ich gut ins Team passe“

Von: Dieter Metzler

Teilen

Auf dem Sprung: Bis zuletzt ging Simone Padberg noch für die HSG Würm-Mitte auf Torejagd. Künftig wird sie dem HCD Gröbenzell helfen – wenn es nach Padberg geht am liebsten in der 2. Bundesliga. © Tanja Eikerling

Die 21-jährige Simone Padberg von der HSG Würm-Mitte wird kommende Saison für den HCD Gröbenzell auflaufen - am liebsten in der 2-Bundesliga.

Gröbenzell – Die in München wohnende und bei der Agentur für Arbeit beschäftigte Padberg spielt schon von klein auf Handball. Erstmals kam sie beim BCF Oberhausen mit dem Sport in Berührung, wechselte in der C-Jugend zum TSV Weilheim und spielte dann von der A-Jugend bis heute bei Würm-Mitte.

Simone Padberg: „Ich glaube, dass ich gut ins Team passe“

Wie kam der Kontakt zum HCD zustande?

Eigentlich recht unspektakulär. Trainer Stefan Weidinger rief mich an und lud mich zum Probetraining ein. Wir waren uns schnell einig und ich habe mich relativ schnell entschlossen, zum HCD zu wechseln.

Warum strebten Sie einen Vereinswechsel an?

Nach sechs Jahren in Würm-Mitte, und immer mit dem gleichen Trainer, wollte ich mal etwas Neues ausprobieren. Eine neue Herausforderung suchen, das war der ausschlaggebende Grund für meinen Wechsel.

Wie möchten Sie dem Team weiterhelfen?

Ich kenne die Mannschaft, denn wir haben ja gegeneinander gespielt. Und ich habe mir auch einige Spiele angeschaut. Ich glaube, dass ich gut ins Team passe.

Simone Padberg: „Der Mannschaft traue ich die 2. Bundesliga zu“

Wie ist ihr erster Eindruck vom HCD, vom Verein?

Da kann ich noch nicht viel sagen. Ich kenne Stefan (Weidinger) und habe Harald Fischer beim Probetraining kennengelernt. Ansonsten hatte ich noch mit niemanden Kontakt.

Und wie sieht es mit den künftigen Mitspielerinnen aus?

Na ja, da ist mit Ann-Christin Steinhart eine meiner besten Freundinnen dabei. Mit ihr und Saskia Putzke habe ich zusammen bei Würm-Mitte gespielt. Und auch die anderen Spielerinnen kennt man natürlich schon allein dadurch, dass man sich auf der Platte begegnete.

Welche Ziele haben Sie sich persönlich gesetzt und wo sehen Sie den HCD in der neuen Saison?

Zunächst gehe ich mal davon aus, dass die Mannschaft das Zeug hat, aufzusteigen. Das war mit mein Antrieb, zum HCD zu wechseln. Der Mannschaft traue ich die 2. Bundesliga zu. Ich persönlich möchte Spaß haben mit der Mannschaft und hoffe natürlich, dass ich dem Team mit meiner Leistung helfen kann, die Klasse zu halten. (Dieter Metzler)