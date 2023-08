HCD-Spielerinnen sind ganz groß im Sand: Deutscher Meister mit den Beach Bazis Schleißheim

Von: Guido Verstegen

Durchnässt aber glücklich waren die Spielerinnen der Beach Bazis nach dem Triumph in Cuxhaven. Mit dabei waren auch Belen Gettwart (stehend 2.v.l.) und Isabel Kattner (stehend 3.v.r.). © Kerstin Kattner

Die Beach Bazis Schleißheim sind erneut Deutscher Beachhandball-Meister bei den Frauen - auch dank ihrer beiden Gröbenzell-Spielerinnen.

Gröbenzell – Die Shoot-Out-Königinnen von Cuxhaven verdanken das der Leistung ihrer Spielerinnen vom HCD Gröbenzell. Im entscheidenden Duell der Nationalspielerinnen hatte Isabel Kattner im Titelkampf das bessere Ende für sich: Gegen die offensive Torhüterin der Beach Bazis Schleißheim, die in der Halle für den HCD spielt, versuchte es Lucie-Marie Kretzschmar von den Minga Turtles im letzten Wurf mit einem Heber. Der Ball blieb vor dem Tor liegen – und die Beach Bazis krönten sich zum zweiten Mal nach 2022 zum Deutschen Meister.

„Um sicher zu sein, dass du mit einem Heber triffst, muss der Ball schon direkt ins Tor fliegen – und über Isi so drüber zu werfen, dass er direkt reingeht, ist schon eine Kunst“, sagte Gregor Köbrich (51), der das Team gemeinsam mit seinem Sohn Patrick (27) coacht.

Isabel Kattner ist eine echte Ausnahmeerscheinung im Sand

Und Isabel Kattner ist nicht nur wegen ihrer 1,90 Meter Körpergröße eine Ausnahmeerscheinung im Sand. „Ich kenne weltweit eigentlich keine Spielerin, die es als offensive Shootout-Torhüterin besser macht als Isi, und sie arbeitet obendrein auch sehr akribisch daran“, lobte Bundestrainer Alexander Novakovic (TSV Ismaning) die 22-Jährige.

Und Spielertrainerin Alexandra Müller vom Lokalrivalen Brüder Ismaning macht in ihr eine „absolute Unterschiedsspielerin“ aus. Sowohl in der Vorrunde (20:22, 31:26, 6:10) als auch später im Halbfinale (26:18, 10:18, 2:6) unterlagen die Brüder dem Nachbarn im Shoot-Out. „Das ist so ein bisschen unsere Schwachstelle, aber im Halbfinale hat im zweiten Satz die Trefferquote nicht mehr gestimmt“, sagte Müller, die aber mit dem dritten Rang zufrieden war: „Wir kennen uns im Team jetzt schon so lange und genießen einfach die Zeit, die wir miteinander haben.“

Auch bei den Beach Bazis spielen sie im Kern schon lange zusammen. „Wir lösen ohnehin vieles übers Team“, sagte Gregor Köbrich, der mit Isabel Kattner und Belen Gettwart (ebenfalls vom HCD Gröbenzell) – sie war beste Torschützin des DM-Turniers und wurde zum MVP gekürt – zwar zwei Nationalspielerinnen im Kader hat, aber eben auch viele Akteurinnen, die in der Halle Bayernliga, Landesliga oder Bezirksoberliga spielen: „Da geht’s eben nur über viel Training im Sand und über blindes Verständnis.“

„Isi und Belen allein können es auch nicht richten“

Angesichts der vor allem in der Spitze professionellen Konkurrenz ist die Titelverteidigung in ihrem Wert umso höher einzustufen. „Wir haben eine überragende Tour gespielt“, meinte Patrick Köbrich. „Isi und Belen allein können es auch nicht richten.“ Stimmt: Da rettet zum Beispiel Jennifer Köbrich ihr Team im Finale in den Shoot-Out, hält Eva Künzel die Truppe als der „Team-Tiger“ zusammen oder schleppt sich Michelle Köbrich mit einem grippalen Infekt durchs Turnier.

Am Ende durften sich die Beach Bazis als absolute Shoot-Out-Königinnen feiern lassen: Denn auch die Minga Turtles besiegten sie im Gruppenspiel (23:22, 16:18, 5:2) und im Finale (22:23, 20:18, 6:4) auf diese Weise – wie bereits im Endspiel 2022. „Für den Verein und die Stadt ist die Titelverteidigung einfach mega“, schaltete Gregor Köbrich mit Blick auf die gemeinsame Party mit Männer-Meister 12 Monkeys Köln in den Feiermodus. „Vom Hotelzimmer werden wir nicht mehr viel sehen. Die DM ist für alle Teams das Highlight der Saison, und wir sind mächtig stolz darauf, dass wir uns erneut für den Champions Cup auf Madeira qualifiziert haben.“ (Guido Verstegen)