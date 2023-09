HCD zahlt Lehrgeld, aber die zweite Hälfte macht Mut

Von: Dieter Metzler

Teilen

Trainer Stefan Weidinger sah einen nervösen Start der Gröbis. Doch sie kämpften sich in die Partie. © Peter Weber

Im ersten Zweitliga-Spiel zog ein stark ersatzgeschwächter HCD Gröbenzell gegen die Spreefüxxe Berlin mit 25:32 Toren erwartungsgemäß den Kürzeren.

Gröbenzell – Die Auftakt-Niederlage schmerzt, kommt aber nicht überraschend. Ein Sieg des Aufsteigers über den Mitfavoriten um den Meistertitel wäre schon eine kleine Sensation gewesen.

Cheftrainer Stefan Weidinger machte die Niederlage in erster Linie am hohen Tempo fest, an das sich das die 3. Liga gewohnte HCD-Team noch gewöhnen müsse. Zu der Erkenntnis gesellte sich in der Anfangsphase eine gewisse Nervosität und Angespanntheit, denn für den Großteil der Mannschaft war es die Premiere in der 2. Bundesliga. Zudem musste der HCD mit Theresa Bauer, Finja Balk, Christine Königsmann und Verena Obermeier auf vier bewährte Stammkräfte verzichten. Dafür erhielt Hanna Schiller aus der zweiten Mannschaft ein Lob von Co-Trainer Harald Fischer. „Sie hat 30 Minuten völlig unaufgeregt gespielt und zwei Tore gemacht.“

Von Beginn an in Rückstand konnte sich die Gröbis immer wieder den einen oder anderen Treffer erzielen, aber der Rückstand gegen die Spreefüxxe wuchs kontinuierlich bis zum Halbzeitstand von 9:17 an. „Berlin ist mit viel Tempo vorangegangen“, so Weidinger. „An dieses Top-Niveau müssen wir uns erst gewöhnen. Vor allem im Rückzugsverhalten haben wir große Probleme gehabt.“

Die zweiten 30 Minuten liefen schon wesentlich besser. „Die haben wir sogar für uns entscheiden können“, freute sich Weidinger. Die Mannschaft steckte niemals auf, was von einer guten Moral in der Truppe zeugt. Mit 16:15 haben die Gröbis die zweiten 30 Minuten für sich entschieden, aber letztlich reichte das aufgrund des großen Rückstands bei weitem nicht für eine Wende aus.

„Auf die Leistung in der zweiten Halbzeit können wir aufbauen“, meinte Weidinger. Er stellte die Abwehr um und stellte Antonia Thurner ins Tor. Das brachte mehr Sicherheit ins Spiel der Gröbis. „Wir haben einfach im ersten Spiel dem Meisterschaftsfavoriten zu viel Respekt gezeigt“, so Co-Trainer Harald Fischer. So erklärte er sich auch die vielen technischen Fehler und Fehlwürfe in der ersten Halbzeit. „Dann haben wir uns aber Schritt für Schritt herangekämpft.“ Man könne erhobenen Hauptes aus dem Spiel herausgehen. „Wir haben gezeigt, dass wir kämpfen können und als Mannschaft auftreten können.“ Tragisch ist, dass sich Kirsten Walter wohl einen doppelten Bänderriss zugezogen hat.