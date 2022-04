Lena Dürr im Interview: „Skifahren macht mir immer noch viel Spaß“

Von: Peter Loder

In Peking nimmt Lena Dürr in den olympischen Ringen Platz. Im Teamwettbewerb gewann die Germeringerin eine Silbermedaille. © Privat

Im Tagblatt-Interview erzählt die Germeringerin Lena Dürr vom wohl ereignisreichsten Jahr ihrer langen Ski-Karriere.

Germering - Neben US-Superstar Mikaela Shiffrin und der Tschechin Petra Vlhova beherrschte Lena Dürr in dieser Saison die Slalompisten der Welt. Nachdem die Germeringerin zu Saisonbeginn im Interview mit Peter Loder schon angekündigt hatte „noch mehr als Limit zu gehen“, stellte sie sich jetzt nach Vollendung des Vorhabens und dem krönenden Abschluss erneut den Fragen des Tagblatt-Reporters.

Lena Dürr: „Ich war bei fast der Hälfte meiner Slalom-Rennen auf dem Podium, das ist schon cool“

Nach 14 Jahren im Weltcup-Zirkus war das die erfolgreichste Saison Ihrer Karriere. Was wiegt mehr: Olympia-Silber beim Teamwettbewerb in Peking oder in der Weltcup-Gesamtwertung die drittbeste Slalomfahrerin zu sein?

Das ist schwer zu vergleichen. Die Chance auf eine Olympiamedaille gibt es nur alle vier Jahre. Dass wir als Team an diesem Tag unsere Leistung dann so gut abrufen konnten, macht uns schon stolz. Die Gesamtwertung im Slalom ist das Resultat einer richtig guten und konstanten Saison und zeigt, dass ich über Monate immer ganz vorne dabei war. Eine Olympiamedaille zu Hause zu haben, war ganz klar ein großes Ziel. Aber all die Jahre im Slalom immer weiter zu kämpfen, so nah dran zu sein an der Spitze, aber nie das Podium zu erreichen, das war schon eine Aufgabe die letzten Jahre. Umso schöner war es jetzt, zu sehen, dass es sich lohnt, nie aufzugeben und hartnäckig zu bleiben. Ich war bei fast der Hälfte meiner Slalom-Rennen auf dem Podium, das ist schon cool.

Wie sehr schmerzt noch der vierte Platz und damit die verpasste Einzelmedaille bei Olympia, nachdem Sie im ersten Durchgang geführt hatten?

Ja das war ein Tag mit der kompletten Ladung an Emotionen wie ich es bis jetzt noch bei keinem Rennen erlebt habe. Bei einem Weltcup-Rennen ist das eine super Platzierung, bei Olympia leider der wohl undankbarste Platz. Mit meiner sportlichen Leistung bin ich trotzdem zufrieden. Da hat schon sehr viel zusammengepasst an diesem Tag und das Hundertstel-Glück war leider nicht auf meiner Seite. Immer mal wieder denk ich schon: Was wäre wenn… Dann holt es mich aber wieder schnell ein und ich bin stolz darauf, um den Olympiasieg gekämpft zu haben.

In der Slalom-Gesamtwertung fuhr Lena Dürr in dieser Saison auf den dritten Platz. © Privat

Lena Dürr: „Für mich ist Skifahren ein bisschen wie ein Puzzle“

So oft wie in dieser Saison standen Sie noch nie auf dem Podium. Was haben Sie diesmal anders gemacht als in den Jahren zuvor?

Diese Frage habe ich mir selbst sehr oft gestellt in den letzten Monaten. Wenn ich das genau wüsste, hätte ich es wohl schon viel früher so gemacht. Für mich ist Skifahren ein bisschen wie ein Puzzle. Je mehr Teile zusammenpassen desto klarer wird das Bild. Skifahren ist ein sehr komplexer Sport, jedes Jahr ist eine neue Herausforderung und der Lernprozess hört nie auf. Es kommen immer wieder neue Ideen und Ansätze dazu und Dinge die nicht so funktioniert haben, fallen weg. So bin ich, denke ich, Schritt für Schritt in die richtige Richtung gegangen.

Auffallend war, dass Sie in dieser Saison nie vorzeitig ausgeschieden sind. In den Jahren davor war das nicht immer so. Liegt das an der Erfahrung oder haben Sie ein neues Erfolgsgeheimnis?

Diese Saison lief wirklich vieles nach Plan. Dass ich gleich zu Beginn in Levi zweimal am Podium stand, hat mir sehr viel Sicherheit und Leichtigkeit gegeben. Diese konnte ich dann in die nächsten Rennen mitnehmen. Die vergangenen Jahre hat mir das gefehlt und so machen sich kleine Unsicherheiten bemerkbar und Fehler schleichen sich ein.

Die Krönung wäre der Sieg beim Weltcup-Finale gewesen. Nach dem ersten Durchgang wieder die Schnellste, und wieder hat’s dann als Zweite nicht ganz nach oben gereicht. Ärgern Sie sich noch darüber?

Im Ziel musste ich mich schon kurz ärgern, aber das geht dann schnell weg. Dieser zweite Platz ist mein bestes Weltcup-Ergebnis im Slalom und auf dem Podium zu stehen, ist immer eine super Leistung.

Lena Dürr: „Wo, wann und ob es dann für den Sieg reicht, wird sich zeigen“

2013 haben Sie den City-Event in Moskau gewonnen. Das war ein Parallelslalom. Doch ein „richtiger“ Weltcup-Sieg fehlt noch in Ihrer Bilanz. Wo wäre in der neuen Saison der richtige Ort dafür?

Das stimmt. Ich habe schon ein paar Lieblings-Stopps auf der Weltcup-Tour, wo es mir besonders viel Spaß macht zu fahren. Schnell will ich überall sein, deshalb heißt es jetzt den Sommer fleißig zu bleiben, um dann nächsten Winter wieder parat zu sein. Primär geht es bei mir darum, dass ich mich an Renntagen auf meine Aufgaben konzentriere und alles heraushole. Wo, wann und ob es dann für den Sieg reicht, wird sich zeigen.

Nach Olympia und den Weltcup-Erfolgen war der mediale Rummel groß. Gibt es jetzt noch immer viele Termine oder TV-Auftritte und wie schaut Ihre Urlaubsplanung aus?

Es steht schon immer mal wieder etwas an, aber das ist ja schön und zeigt das Interesse nach meinen guten Leistungen. Urlaub habe ich noch keinen geplant. Jetzt genieße ich erstmal ein bisschen Zeit zu Hause und wir werden mit der Mannschaft auch noch ein paar Skitage und Materialtests absolvieren.

Wann und wie beginnen die Vorbereitungen auf die neue Saison?

Zunächst muss die Mannschaft für die neue Saison zusammengestellt werden. Wir werden dann von unseren Trainern über die Planung informiert und besprechen daraufhin, was in der abgelaufene Saison gut gelaufen ist und wo wir uns verbessern können. Auch mit meinem Konditionstrainer am Olympiastützpunkt in Garmisch wird die Planung und der Inhalt des Trainings danach angepasst.

Lena Dürr: „Ich werde mich sicher wieder sehr auf den Slalom konzentrieren“

Bisher sind Sie im Gegensatz zu Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova nur im Slalom angetreten. Weshalb die beiden Allrounderinnen in dieser Saison auch Prämien in Höhe von jeweils rund 400.000 Schweizer Franken verdient haben. Bei Ihnen stehen in der FIS-Liste 72 000 Franken auf dem Konto. Abgesehen vom finanziellen Anreiz: Werden wir Sie künftig auch im Riesenslalom, Super-G oder gar Abfahrt sehen?

Ich glaube nicht, dass Geld bei den Top-Athleten der Anreiz ist, Rennen zu starten. Ich werde mich sicher wieder sehr auf den Slalom konzentrieren und hoffe, dass es im kommenden Winter mehr Parallelrennen im Kalender gibt. Mich seit zwei Jahren hauptsächlich auf den Slalom und die Parallel Events zu konzentrieren, hat sich gelohnt. Im Training bin ich trotzdem noch viel auf den Riesenslalom-Ski unterwegs.

Bei den nächsten Olympischen Spielen 2026 in Turin wären Sie 34 Jahre alt. Eigentlich das perfekte Alter, um mit einer Einzelmedaille die Karriere zu beenden. Wie denken Sie darüber, zumal Sie bislang von größeren Verletzungen verschont geblieben sind?

So weit denke ich noch nicht, ich plane von Saison zu Saison. Körperlich fühle ich mich sehr gut und das Skifahren macht mir unglaublich Spaß. Wie lange das so ist, weiß ich nicht.

„Germering ist und bleibt einfach immer mein zu Hause“

Sie leben in Garmisch-Partenkirchen, sind aber regelmäßig in Germering. Werden Sie nach Olympia jetzt öfter auf der Straße erkannt und angesprochen?

Nein, das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen.

Beim Slalom-Weltcup der Männer in Garmisch-Partenkirchen ging Lena Dürr als Kamerafahrerin auf die Piste und lieferte beeindruckende Bilder. © Peter Kornatz

Was bedeutet Ihnen Germering und haben Sie in Ihrer Heimatstadt einen Lieblingsplatz?

Germering ist und bleibt einfach immer mein zu Hause. Dort ist so viel passiert, meine Schwestern und ich hatten die genialste Kindheit und ein großer Teil unserer Familie lebt dort. Ich denke, dass der Ort an dem man aufwächst, für jeden immer was besonderes bleibt, egal wo man dann später landet. Einen Lieblingsplatz in Germering habe ich nicht, außer vielleicht unseren Garten. (Peter Loder)