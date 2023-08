„Unsere Kabinen-Playlist“: Party-Hit von Liverpools Fußballern zieht auch bei den Brucker Panthern

Von: Andreas Daschner

Einen DJ-Wechsel gab es bei den Brucker Handballern. Früher war Yannick Engelmann (vorne links) für die Musikauswahl zuständig. Nach dessen Wechsel hat Flügelspieler Felix Kerst (hinten, 2.v.r.) das Sagen. © Tus Fürstenfeldbruck

Zur Motivation, beim Feiern oder zur Frustbewältigung – Musik und Sport gehören zusammen. Doch was läuft bei den Brucker Panthern in der Kabine?

Fürstenfeldbruck – Kabinenfeiern nach Siegen sind bei den Panthern Gang und Gäbe. Davon zeugen auch immer wieder Beiträge der Brucker TuS-Handballer auf den Sozialen Medien. Klar, dass bei solchen Partys auch die passende Musik nicht fehlen darf. Wie es die Panther dabei halten, berichtet Flügelspieler Felix Kerst.

Wechsel auf dem Platz - Wechsel auf dem DJ-Posten

Wer ist bei euch für die Auswahl der Musik zuständig?

Bis vergangene Saison war Yannick Engelmann zuständig. Nachdem er nun zum HT München gewechselt ist, wurde ich zu seinem Nachfolger gewählt.

Wie wird entschieden, was auf der Playlist landet?

Bei uns wird ein Verantwortlicher gewählt, der schon einen entsprechenden Musikgeschmack hat. Wünsche sind aber natürlich willkommen. Die Musik vor dem Spiel unterscheidet sich dabei aber von der restlichen Musik. Vor einer Partie soll die Musik motivieren. Ich werde als neuer Musikmann eine Umfrage bei den Spielern machen und ein Meinungsbild einholen.

„Allez, Allez, Allez“ ist zum Ritual nach dem Spiel geworden

Was darf auf keinen Fall auf der Playlist fehlen?

Einfach Klassiker. Beim Aufwärmen Rock- und Hiphop-Klassiker, nach dem Spiel auch Schlager – obwohl ich die selbst nicht so gut finde. Es ist einfach breit gemixt, es soll für jeden was dabei sein. Letztes Jahr haben wir nach Siegen immer „Allez, Allez, Allez“ gespielt, das man von den Fußballern aus Liverpool kennt. Das war ein Ritual nach dem Spiel, das einfach gute Laune gemacht hat. So was wird heuer auch wieder stattfinden. Mit welchem Lied, ist aber noch nicht klar.

Was darf auf keinen Fall auf der Playlist sein?

Da fällt mir jetzt so spontan nichts ein. (Überlegt) Extreme Musik wie Heavy Metal hören wir aber eher weniger.

Neuzugänge müssen vor versammelter Mannschaft ein Lied singen

Gibt’s die Musik nur bei Heimspiel oder auch auswärts?

Für die Auswärtsspiele haben wir eine portable Musikbox für die Kabine. Im Bus kommt die auch zum Einsatz, aber erst kurz vor der Ankunft. Davor herrscht eher Ruhe und jeder beschäftigt sich mit sich selbst. In der Halle ist dann ja eh der Heimverein für die Musik zuständig.

Laut mitsingen oder nur anhören? Wie läuft es bei euch?

Vor dem Spiel hat jeder seinen eigenen Rhythmus, da ist jeder für sich. Jeder fokussiert sich anders aufs Spiel. Nach dem Spiel hängt es von der Musik und von der Stimmung ab, ob mitgesungen wird.

Bei vielen Profi-Fußballern müssen Neuzugänge etwas vorsingen. Gibt es solche Rituale bei euch auch?

Wir haben auch so ein Einstandsritual. Ein neuer Spieler muss im Trainingslager vor versammelter Mannschaft ein Lied singen. Für den Spieler ist das meistens ein bissl unangenehm, aber die Mannschaft findet’s super. Das stärkt den Team-Zusammenhalt. (Andreas Daschner)