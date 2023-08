„Unsere Kabinen-Playlist“: Auf Auswärtsfahrten gibt’s bei den Razorbacks auch Mal ein Kinder-Hörbuch

Von: Andreas Daschner

Für eine einzigartige Atmosphäre sorgen nicht nur die Fans der Fursty Razorbacks. Auch was es bei den Footballer in der Kabine auf die Ohren gibt, ist besonders. Archi © Peter Weber

Zur Motivation, beim Feiern oder zur Frustbewältigung – Musik und Sport gehören zusammen. Doch was läuft bei den Fursty Razorbacks in der Kabine?

Fürstenfeldbruck – Einfach haben es die Footballer der Fursty Razorbacks nicht, schließlich ist ihre Kabine in der Amperoase – und damit ein gutes Stück vom Spielfeld im Ländestadion entfernt. In der Halbzeit bleiben die Spieler deshalb in der Regel im Stadion. Vor und nach dem Spiel gehört Musik aber auch bei den TuS-Footballern einfach dazu, wie Abwehrspieler Andre Pfrieger im Tabglatt-Interview erzählt.

Bei der Song-Auswahl dürfen alle ihren Senf dazu geben

Wer ist bei euch für die Auswahl der Musik zuständig?

Prinzipiell der, der den Lautsprecher hat. Songwünsche sind aber immer erlaubt.

Wie wird entschieden, was auf der Playlist landet?

Alle dürfen ihren Senf dazugeben, denn es sollten ja alle was davon haben und nicht nur lautstark was aufs Ohr bekommen.

„Ein bisschen was Episches um den Fokus fürs Spiel zu finden“

Was darf auf keinen Fall auf der Playlist fehlen?

Von Oldies bis aktuell, von Schlager bis Rap und noch Techno. Es gibt aber auch ein bisschen was Episches um den Fokus fürs Spiel zu finden.

Was darf auf keinen Fall auf der Playlist sein?

Das ist nicht leicht zu beantworten, da wir ja für alle was dabei haben. Tendenziell darf so was wie Kinderlieder nicht auf der Playlist sein.

Welche Musik-Genres werden bevorzugt?

Wie gesagt von Hiphop, RnB und Rap über Techno und Rock bis Schlager ist alles mit dabei. Wichtig ist nur, dass der Großteil das natürlich auch hören will.

TKKG und die Drei Fragezeichen sind sehr gefragt

Gibt’s die Musik nur bei Heimspiel oder auch auswärts? Wenn ja, wie wird das technisch gelöst?

Die Musik kommt überall mit. Zum Glück gibt es tragbare Bluetooth-Lautsprecher deren Akku mittlerweile weit über zehn Stunden hält und dabei 120 Dezibel erzeugt.

Laut mitsingen oder nur anhören, wie läuft es bei euch?

Das ist gemischt. Wenn eine lange Anreise herrscht – zum Beispiel nach Frankfurt oder Gießen – ist ein Hörbuch ganz interessant. Hier sind wiederum Kinderhörbücher wie „TKKG“ oder „Die drei Fragezeichen“ sehr gefragt.

Bei vielen Profi-Fußballern ist es Gang und Gäbe, dass Neuzugänge, etwas vorsingen müssen. Gibt es solche Rituale bei euch auch?

Natürlich gibt es hier auch Rituale über die gesamte erste Saison und gewisse Taufen, aber nicht unbedingt in Verbindung mit Musik. Wir hatten das mal so gelöst: Jeder Neuzugang bekommt einen Buddy und man geht zusammen durch die Saison. Dann muss man gelegentlich die Tasche tragen oder Wasser auffüllen. Es wird drauf geachtet das es im Rahmen bleibt, damit die Neulinge auch bleiben, das „Familiengefühl“ spüren und auch selbst weitergeben. (Andreas Daschner)