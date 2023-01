Ismaninger Winterlaufserie: Brucker Landkreis-Starter trotzen dem Wind

Vier Minuten Rückstand hatte Anja Kobs (r.) am Ende auf die Siegerin. © Horst Kramer.

Die Bedingungen beim Ismaninger Winterlauf waren dieses Mal nicht einfach. Trotzdem haben die Sportler einige starke Leistungen gezeigt.

Landkreis – Es war ein besonderer Wettbewerb, diese 17 Kilometer durch die Ismaninger Isarauen. Etwa für den Olchinger Karl-Heinz Michalsky: Der M60-Dauerläufer trat am vergangenen Sonntag zum 80. Mal bei einem Rennen der Ismaninger Winterlaufserie an. Die Allingerin Anja Kobs hatte sich eine Chance auf einen Podestplatz ausgerechnet. Die meisten der rund 650 Teilnehmenden, darunter wie immer viele Aktive auf dem Brucker Land, hofften indes, einfach gut durchzukommen.

Die Temperaturen waren mit zwölf bis 13 Grad zwar ideal, aber ein heftiger und böiger Sturm machte allen das Leben schwer. Der Puchheimer Stefan Kiesel schickte gar ein Dankeschön gen Himmel, als er auf das Ismaninger Sportgelände einbog. Eigentlich zeigten die Fahnen auf dem Parkplatz-Gelände die Windrichtung West an, doch in den von Strommast-Schneisen durchzogenen Auen-Areal fingen sich die Böen und sorgten ständig für Überraschungen.

Anja Kobs muss Federn lassen: „Das wird ein mega-spannendes Finale“

Kobs hatte das erste Rennen im Dezember auf Rang fünf beendet, mit rund zwei Minuten Rückstand auf einen Podestplatz. Zwei der vor ihr Liegenden, darunter die damalige Siegerin, die Starnbergerin Thea Heim, traten diesmal nicht an. Es sah gut aus für die Allingerin. Doch dann überraschte die 13. des Dezember-Rennens, Mariia Radko, die gesamte Konkurrenz und siegte nach 1:05:44 Stunden vor der eigentlich favorisierten früheren Berglauf-Weltmeisterin Tina Fischl (WSV Otterskirchen) in 1:06:16 Stunden. Kobs lief als Vierte ein, nach 1:09:04 Stunden, 15 Sekunden hinter der Planeggerin Nelly Raßmann.

Dass die Erste Radko im Dezember vier Minuten langsamer als Kobs war, diesmal aber vier Minuten schneller, könnte verwundern. Doch dass die Ukrainerin, die im Sommer aus ihrer Heimat nach München floh, sehr stark ist, war schon vorher bekannt. So hatte sie im September den Karlsfelder Halbmarathon in 1:23:22 Minuten gewonnen, ohne angestrengt zu wirken. Ihre Bestzeit liegt bei 1:17 Stunden. „Das wird ein mega-spannendes Finale“, prophezeit Kobs für den abschließenden 21,4-Kilometer-Lauf am 12. Februar. In der Serienwertung liegt sie auf Rang zwei, mit kaum einholbaren 4:28 Minuten Rückstand auf Fischl und 16 bis 18 Sekunden Vorsprung auf Theresa Kratzer (LG Sempt), Raßmann und Radko.

Die weiteren Ergebnisse der Landkreis-Starter

Eine starke Leistung zeigte auch Mathilda Stockhaus (SV Esting) als 16. (U30-Siebte) in 1:17:18 Stunden. Die Pucherin Gabriele Mayr wurde 68. (W55-Dritte) in 1:31:56 Stunden. Bei den Männern legte Matthias Ewender (LG Region Landshut) mit seinem zweiten Sieg in sehr guten 57:51 Minute den Grundstein für seinen ersten Serien-Erfolg. Die weiteren Stockerlplätze sind offen.

Michalsky lief mit seinem legendären gelben Hütchen auf dem Kopf los und kam auch mit Hütchen wieder an. Der Sturm konnte der Kopfbedeckung offenbar nichts anhaben. „Der ist angewachsen“, scherzte der Olchinger schon vor Jahren. Er war der schnellste Brucker Läufer als 54. (M60-Erster) in 1:12:49 Stunden. Als zweitschnellster Vereinsläufer erwies sich Maurizio Bianconi (TuS Fürstenfeldbruck, 1:17:23) als 100. (M50-13.) an. Michalskys Altersklassen-Kollege Ulrich Leib (TSV Moorenweis, 1:24:52) kam als 104. (M60-Siebter) an. Kiesel war als 183. (U30-23.) 1:23:27 Stunden unterwegs. (Horst Kramer)