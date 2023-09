Junge Panther feiern Heimsieg vor ausverkauftem Haus

Von: Andreas Daschner

Teilen

Das Derby gegen den HT München war umkämpft. Erst in der Schlussphase konnten die Brucker Panther (in roten Trikots) den Heimsieg in trockene Tücher bringen. © Peter Weber

Es läuft für die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck in der 3. Liga. Im Derby gegen HT München feierte die junge Panther-Truppe einen Heimsieg.

Fürstenfeldbruck – Bis vor kurzem stand Florian Bernhard bei Pantherspielen noch als Fan auf der Tribüne. Jetzt ist der junge Flügelspieler plötzlich mittendrin im Geschehen auf dem Feld – und steuerte beim Derby gegen HT München vor ausverkauftem Pantherkäfig auch gleich noch zwei Tore bei. Klar, dass der Youngster am Ende nicht nur wegen des 34:30 (17:13)-Siegs über ganze Gesicht strahlte.

„Unbeschreiblich“, war das erste Wort, das Bernhard zum Spiel einfiel. „Der ganze Tag davor war Aufregung pur.“ Und als dann angepfiffen war? „Dann ging’s.“ In der Tat zeigte der Rechtsaußen, der im Mai gerade einmal seinen 17. Geburtstag gefeiert hat, erstaunlich wenig Nerven vor der beeindruckenden Kulisse. „Die Stimmung war der Wahnsinn“, schwärmte er. „Und dann auch noch Tore zu machen, ist ein sehr schönes Gefühl.“

Ein Gefühl, das Johannes Stumpf schon lange kennt. Trotzdem gibt es auch für den Routinier im Panther-Rückraum noch neue Erfahrungen – zum Beispiel gegen Korbinian Lex und Yannick Engelmann zu spielen, mit denen er viele Jahre lang gemeinsam im Brucker Trikot aktiv war. Beim Derby stand das Duo nun für den Gegner auf dem Feld.

Aber bekommt man in der Hitze des Gefechts überhaupt mit, wen man da am Torwurf hindert oder auszuspielen versucht? „Das nimmt man schon wahr, wer dort auf dem Feld steht“, sagte Stumpf. Die Partie sei daher etwas Besonderes gewesen – für beide Seiten. „Wir wissen, was sie machen, sie wissen aber auch, was unsere Stärken sind.“ Da darf dann schon mal gepokert werden, um den Gegner vielleicht doch zu überraschen. „Es hat Spaß gemacht“, sagte Stumpf. Zumal in der Halle auch noch eine perfekte Derbystimmung herrschte. „So habe ich mir das vorgestellt.“

Dass die Panther ihre Fans auch noch mit dem Derbysieg würden begeistern können, zeichnete sich aber erst gegen Ende des Spiels ab. „Wir hatten zwei gute Phasen, in denen ich das Gefühl hatte, dass wir den Sack zumachen können“, sagte Stumpf. Aber beide Male kämpften sich die Münchner um Trainer Johannes Borschel – ebenfalls ein Ex-Panther – zurück. Zu hoch wollte Stumpf die verpassten Chancen freilich nicht hängen, zumal sie folgenlos blieben. „Wir haben eine junge Mannschaft, das ist ein Lernprozess, der gehört dazu.“

Lernen können die Youngster indessen vom derzeit einzigen erfahrenen Neuzugang im Brucker Kader: Benedikt Kellner zeigte eine starke Leistung, übernahm viel Verantwortung und erzielte am Ende acht Tore. Mit der Mischung aus jugendlichem Elan und Erfahrung sind die Brucker nun mit zwei Siegen in die Saison gestartet und dürfen sich jetzt auf den Pokalhit gegen Zweitligist Coburg am Mittwoch freuen.