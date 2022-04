Schneller, höher, weiter: Benedikt Maurer dominiert die Offenen Münchner Meisterschaften

Von: Ludwig Stuffer

Eine Klasse für sich war Benedikt Maurer unter anderem im Weitsprung. © Ludwig Stuffer

Zum Freiluftauftakt hat der Germeringer Benedikt Maurer bei den Offenen Münchner Meisterschaften zahlreiche Podestplätze gesammelt.

Landkreis – Gelungener Freiluft-Saison-Auftakt für die Landkreis-Leichtahtleten: Bei den offenen Münchner Meisterschaften im MTV-Sportpark sammelten die Starter der Landkreis-Vereine vier Gold-, vier Silber- und eine Bronzemedaille. Die Münchner Titelkämpfe waren diesmal von sehr böigen Winden geprägt und erschwerten es allen Athleten sich auf ihre Disziplinen einzustellen.

Der SV Germering war zum Auftakt der erfolgreichste Landkreis-Verein. In der Hauptklasse der Frauen sicherte sich die 17-jährige Laura Meier den Vize-Titel im 800-Meter-Lauf. Mit einer Zeit von 2:33,11 Minuten musste sie sich am Ende nur der amtierenden bayerischen Jugend-Hallenmeisterin über 400 Meter, Miriam Kauer, geschlagen geben. Die Läuferin vom TSV 1860 Rosenheim brauchte 2:26,38 Minuten. Im Weitsprung der Jugend U20 wurde Letizia Heitmeir mit 4,59 Metern Vierte.

So erfolgreich wie Benedikt Maurer seine Hallen-Saison abgeschlossen hatte, so machte er nun bei seinem ersten Start im Freien wieder weiter. In der Jugend M15 gewann er beinahe alles, was zu holen war. Die schwierigen Windverhältnisse verhinderten diesmal allerdings viele neue Rekorde. Doch klar ist, dass sich auch draußen seine Gegner gewaltig strecken müssen, wenn sie den Germeringer bezwingen wollen.

Der 15-Jährige wurde neuer Münchner Meister im 100-Meter-Lauf mit über fünf Metern Abstand auf den Zweiten. Den Titel eroberte er auch souverän über 80 Meter Hürden in 11,77 Sekunden: Die Leistung ist in der noch jungen Saison sogar die beste Zeit im Bundesgebiet. Zugleich schraubte er seinen persönlichen Rekord eine Zehntelsekunde nach unten. Der Germeringer Gymnasiast führt nun mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung die deutsche Jahresbestenliste an. Fest im Griff hatte Maurer auch den Hochsprung-Wettbewerb mit 1,66 Metern ebenso wie den Weitsprung mit 5,82 Metern: Am Ende bekam er auch hier verdient Gold.

Sein Vereinskamerad Noah Heinebrodt wurde Vize-Meister über 80 Meter Hürden in 14,62 Sekunden und im Hochsprung mit 1,35 Metern. Bronze kam im Weitsprung-Endkampf mit 4,37 Meter hinzu. Silber erntete Kevin Goj im Weitsprung der Männer: Mit 5,45 Metern klaffte allerdings eine große Lücke zum siegreichen Holsteiner Marco Feldmann von der Halstenbeker Turnerschaft mit 7,41 Metern.

Für den TuS Fürstenfeldbruck sammelte der 20-jährige Jannick Bergmann zwei vierte Ränge in der Männer-Klasse: Im 200-Meter-Lauf kam er nach 24,88 Sekunden ins Ziel und landete im Weitsprung bei 5,24 Metern. (Ludwig Stuffer)