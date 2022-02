Germeringer Nachwuchstalent sammelt fünf Medaillen bei Bayerischen Meisterschaften

Von: Ludwig Stuffer

Versetzt die Leichtathletik-Welt ins Staunen: Der erst 14-jährige Benedikt Maurer holte fünf Medaillen bei den Bayerischen Meisterschaften in der Münchner Werner-von-Linde-Halle. Weitsprungtraining bei Frost im Freien Deutsche Nummer eins mit Vorsprung © Ludwig Stuffer

Benedikt Maurer, Nachwuchsleichtathlet vom SV Germering, sammelte bei den bayerischen Hallen-Meisterschaften zwei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Germering – Hinter dem Erfolg steckt viel harte Arbeit. Trotz seiner erst 14 Jahre folgt Maurer einem strengen Trainingsplan. Die erste Einheit steht dabei noch vor Schulbeginn an. Jeden Tag steht Maurer um 5.30 Uhr auf und absolviert ein intensives Kraftraining. Erst danach macht er sich auf den Weg ins Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering. Die Motivation dafür kommt von dem jungen Athleten selbst, sagt sein Vater und Trainer Gerhard Maurer: „Benedikt müsste eigentlich gar nicht trainieren. Er macht das wirklich freiwillig und aus eigenen Stücken.“

Weitsprung-Training bei Frost im Freien

Normalerweise ist erst am Nachmittag drei bis viermal pro Woche ein Training angesetzt. Und auch das nicht immer unter den einfachsten Bedingungen wie Gerhard Maurer sagt: „Wir haben in Germering eben nur eine ganz normale Turnhalle zur Verfügung, deshalb haben wir in den Wintermonaten auch viel draußen gearbeitet“. So musste der 14-Jährige schon Trainingseinheiten in der angefrorenen Weitsprunganlage absolvieren. Einmal konnte er immerhin beim Kaderprogramm in der Münchner Linde-Leichtathletik-Halle neben dem Olympiastadion üben.

Erschwerend kommt bei dem Germeringer auch hinzu, dass er seinen Körper von Jahr zu Jahr neu anpassen muss. „Ich wachse immer noch pro Jahr so knapp sieben Zentimeter“, sagt Benedikt Maurer, der mittlerweile schon bei einer stattlichen Körpergröße von 1,79 Metern angekommen ist. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Fünf Medaillen an zwei Wettkampftagen

Bei den bayerischen Meisterschaften räumte er nun mächtig ab und war einer der erfolgreichsten Athleten der Titelkämpfe. Bereits am ersten Wettkampftag hatte er allen Grund zur Freude: Nach 8,95 Sekunden im Vorlauf über 60 Meter Hürden folgte ein echter Sturmlauf im Finale: Mit 8,72 Sekunden steigerte er seinen persönlichen Rekord um ganze 18 Hundertstelsekunden. Damit stand er als neuer bayerischer Meister fest und verwies Moritz Schwarzmaier vom TSV Ottobrunn mit einem Meter Rückstand auf den Silber-Platz. Mit seiner Zeit belegt er nun auch in der aktuellen deutschen Rangliste den siebten Platz mit seiner bayerischen Jahresbestzeit. Im 60-Meter-Lauf stand er ebenfalls im Endlauf: Dort spurtete er zu Bronze mit 7,67 Sekunden in der übermächtigen Konkurrenz. Bronze sicherte er sich auch im Weitsprung mit 5,84 Meter.

Weitergefeiert wurde dann am zweiten Wettkampftag: Im Hochsprung schraubte Maurer seine persönliche Bestmarke um fünf Zentimeter nach oben und überquerte 1,71 Meter. Als neuer bayerischer Meister lag er damit deutlich vor dem favorisierten Linus Schmidt von der LG Hersbrucker Alb mit 1,66 Metern.

Deutsche Nummer ein mit viel Vorsprung

Nachdem es kein Disziplinangebot im Dreisprung in seiner Klasse gab, startete der 14-Jährige eine Klasse höher bei den U18-Jugendlichen und hätte hier beinahe für eine Sensation gesorgt. Mit 13,06 Meter wurde er bayerischer Vize-Meister hinter dem hochfavorisierten Valentin Viehbeck vom TSV Winhöring mit 13,30 Metern. Seinen persönlichen Rekord steigerte der Germeringer um satte 58 Zentimeter – und das bei seinem erst zweiten Wettkampf in dieser Disziplin. Benedikt Maurer freute sich: „Diese Leistung war für mich die wertvollste dieser Meisterschaften, denn in der deutschen Rangliste habe ich meine Führung weiter ausgebaut.“

Konkret heißt das: Der Germeringer ist die aktuelle deutsche Nummer eins im Dreisprung der Jugend M15 mit 1,11 Metern Vorsprung vor Ravi Suplitt vom LAC Berlin mit 11,95 Metern. Wie stark diese Leistung ist, zeigt auch der fünfte Rang in der Liste der U18, wo sich Maurer mit zwei Jahre älteren Konkurrenten misst. „Wir haben im Vorfeld in etwa nur fünf Mal für diese Disziplin trainiert und jetzt ist das so ein Erfolg“, freute sich Vater Gerhard Maurer, der in seiner Jugend selbst ein hervorragender Weitspringer war. (Ludwig Stuffer)