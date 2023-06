Leichtathletik: Neu formierte Germeringer Staffel gewinnt Silber bei Oberbayern-Meisterschaft

Von: Ludwig Stuffer

Bei ihrer Premiere war die Germeringer Staffel bestehend aus (v.l.) Benedikt Maurer, Kevin Goj, Jakob Zimmer und Maximilian Brantl sofort schnell und erfolgreich unterwegs. © Ludwig Stuffer

Drei Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen – das ist die Ausbeute der Landkreis-Athleten bei den oberbayerischen Meisterschaften in Wasserburg.

Landkreis – Der SV Germering war der erfolgreichste Landkreis-Verein bei den Titelkämpfen. Riesigen Spaß hatte dabei die neuformierte Männer-Staffel über vier Mal 100 Meter: Mit guten Wechseln verfehlten Maximilian Brantl, Jakob Zimmer, Kevin Goj und Benedikt Maurer nur hauchdünn den Vereinsrekord und den Oberbayern-Titel. Mit 43,35 Sekunden überraschten sie dennoch als neue und überaus zufriedene Vize-Meister knapp hinter der favorisierten LG Stadtwerke München mit 43,23 Sekunden. Für alle vier Athleten war es ein besonderes Erlebnis, zumal sie meist im Einzel auf die Jagd nach Spitzenplätzen gehen.

Und für einen des Germeringer Quartetts ging es bei den Meisterschaften noch erfolgreicher weiter: Im Weitsprung der U18-Junioren setzte sich Jakob Zimmer nicht ganz unerwartet als Sieger durch. Mit seinem neuen persönlichen Freiluft-Rekord von 6,48 Metern holte er den Titel vor dem Bayern-Kader-Athleten Leonard Gawron (LG Stadtwerke München).

Weil er bereits am Vortag im Einsatz war, startete der 16-jährige Benedikt Maurer diesmal nicht in seiner eigentlichen U18-Altersklasse, sondern zwei Klassen höher bei den Männern. Gegen seine erfahreneren Gegner zeigte er einen gelungenen Auftritt und sicherte sich Bronze mit 6,38 Metern. Völlig unerwartet wurde der Germeringer Marcus Pfaffenzeller oberbayerischer Vize-Meister im Dreisprung der U18: Mit 10,85 Metern feierte der 17-Jährige seinen bislang größten Erfolg. Und noch eine Germeringerin schaffte es aufs Siegertreppchen: Auf der 800-Meter-Strecke der Frauen kämpfte sich die 19-jährige Laura Meier zu Bronze mit einer Saisonbestzeit von 2:27,05 Minuten.

Das Aushängeschild des TV Emmering in Wasserburg war Korbinian Aumüller: Nach grippalen Infekten im Winter und Frühjahr hatte er keine einfache Vorbereitung auf die Saison. Doch jetzt kommt er immer besser ins Rollen. Der 17-Jährige stürmte über 110 Meter Hürden der U18-Junioren zum Vize-Titel. Mit 14,63 Sekunden steigerte er seine persönliche Bestzeit um satte 37 Hundertstelsekunden. Im Kampf um Gold musste er allerdings dem favorisierten Jannik Straub (LAG Mittlere Isar) mit 14,33 Sekunden den Vortritt lassen.

Mit seiner Leistung klettert der Schützling von Trainer Sebastian Ronczka nun auf Platz zehn in der aktuellen deutschen Jahresbestenliste: Zudem ist er für die deutsche Meisterschaft qualifiziert, nachdem er die Norm von 15,20 Sekunden schon deutlich unterboten hatte. Jetzt stehen dann erst einmal die Abschlussprüfungen an der Brucker Realschule an, bevor es dann zur bayerischen Meisterschaft nach Regensburg geht.

Im Trikot des TSV Gräfelfing verteidigte die Puchheimerin Michelle Marnau ihren Oberbayern-Titel auf der 400-Meter-Hürden-Strecke der Frauen: Die 27-Jährige spurtete in 62,34 Sekunden zum Sieg vor Heidi Meier (LG Stadtwerke München) mit 65,45 Sekunden. Gold reservierte sie sich auch mit der Gräfelfinger Staffel über vier Mal 100 Meter: Zusammen mit einer weiteren Puchheimerin – Franziska Hekele – brauchte sie 49,13 Sekunden. (Ludwig Stuffer)