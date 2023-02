Leichtathletik: Südbayern-Titel für die Landkreis-Talente Maurer und Mönninger

Von: Ludwig Stuffer

Nicht nur im Weitsprung war Benedikt Maurer eine Klasse für sich. Schon im Dreisprung hatte sich der 15-Jährige den Titel gegen die überwiegend ältere Konkurrenz geholt. © Ludwig Stuffer

Einen starken Saison-Auftakt haben die Nachwuchs-Athleten bei den südbayerischen Hallen-Meisterschaften der Männer, Frauen und U18-Jugend hingelegt.

Landkreis – Mit drei Gold- einer Silber- und zwei Bronzemedaillen kehrten die Landkreis-Sportler aus München zurück. In der Werner-von-Linde-Halle im Olympiapark kämpften die besten Leichtathleten aus Oberbayern, Schwaben und Niederbayern um südbayerische Titelehren. Mitten drin: Der Germeringer Benedikt Maurer, der erstmals in der U18 an den Start ging. Das war allerdings kein Hemmnis: Im Dreisprung schnappte er sich prompt mit 13,70 Metern den Südbayern-Titel. Vierter wurde sein Vereinskamerad Marcus Pfaffenzeller mit 10,30 Metern. Damit katapultierte sich der Germeringer nun erst einmal auf den ersten Platz in der deutschen Jahresbestenliste.

Benedikt Maurer will sich noch nicht spezialisieren

Mit der drittbesten Leistung seiner Karriere und der Steigerung seines persönlichen Hallen-Rekords um ganze 64 Zentimeter war Benedikt Maurer sehr zufrieden. Auch sein Vater und Trainer Gerhard Maurer freute sich: „Eigentlich ist Benedikt schon fast zu gut für seinen ersten Wettkampf, aber er ist eben technisch besser und sicherer geworden“. Nach vielen Übungseinheiten und Kadertrainings scheint der Jugendliche schon sehr gut vorbereitet zu sein. Doch nach wie vor sei keine Spezialisierung geplant. „Wir wollen uns einfach noch ein bisschen etwas offen halten, denn Benedikt hat auch in anderen Disziplinen noch riesige Potenziale die noch gar nicht ausgespielt wurden“, sagt Gerhard Maurer.

Eine weitere Gold-Medaille holte der 15-Jährige im Weitsprung-Finale. Mit 6,49 Metern verbesserte er seine Bestleistung um 36 Zentimeter. Auch hier sieht die Zwischenbilanz in dieser noch sehr jungen Hallen-Saison sehr gut aus: Mit seiner Leistung ist Maurer nun als drittbester Bayer Zehnter im Bundesgebiet. Undankbarer Vierter wurde der Germeringer über 60 Meter Hürden: Mit 8,80 Sekunden verfehlte er nur um zwei Hundertstelsekunden den Bronze-Rang.

Pech hatte der schnellste Sprinter des Landkreises: Der Germeringer Maximilian Brantl zeigte noch im 60-Meter-Vorlauf der Männer eine gute Leistung mit 7,11 Sekunden. Im Zwischenlauf patzte der 21-Jährige und schied mit 7,21 Sekunden um zwei Hundertstelsekunden aus.

Mario Mönninger ist von sich selbst überrascht

Das Aushängeschild für den TV Emmering war wieder einmal Mario Mönninger. Wie auch Maurer ist der Emmeringer in die U18 aufgestiegen. Als amtierender deutscher Stabhochsprung-Meister der U15 ging er in München in seiner Paradedisziplin an den Start – und bewies erneut seine Extraklasse. Der Schützling von Trainer Sebastian Ronczka überquerte die 4,50-Meter-Latte und steigerte seinen persönlichen Rekord um 27 Zentimeter. Damit wurde der Emmeringer südbayerischer Meister. Bei seinem Sieg verwies er den deutschen Vize-Meister des Jahres 2020 Jakob Zimmer (SV Germering) mit 4,30 Metern auf Rang zwei.

Stabhochsprung-Überflieger: Der Emmeringer Mario Mönninger überquerte die 4,50-Meter-Latte. © Ludwig Stuffer

Mönninger bleib nach seiner Top-Leistung bescheiden: „Ich hatte ganz gut in der letzten Zeit trainiert, aber dass es so hoch werden würde, hatte ich mir nicht ausgerechnet“. In der aktuellen deutschen Jahresbestenliste ist er nun die neue Nummer zwei. Der Germeringer Jakob Zimmer reiht sich hier sogar noch als Dritter ein.

Und noch ein Emmeringer schaffte es in der Werner-von-Linde-Halle aufs Podest: Im 3000-Meter-Lauf der U18-Junioren sicherte sich der 15-jährige Leon Euler mden dritten Platz. Mit 11:42,01 Minuten gewann der Emmeringer seine erste Bronzemedaille.

Auch für den FC Puchheim gab es einen Spitzenplatz: Im Dreisprung der U18-Juniorinnen landete Dania Kolarik im Trikot der LG Würm Athletik bei 9,76 Metern und wurde damit Final-Fünfte. (Ludwig Stuffer)