Fanclub leidet mit Weltcup-Lena beim Nachtslalom

Lena Dürr am Dienstagabend auf ihrer Lieblingspiste in Flachau.

Ski alpin

von Peter Loder schließen

Germering - Angefeuert von ihrem neuen, im Bus angereisten Germeringer Fanclub ist Lena Dürr am Dienstag beim Nachtslalom in Flachau (Österreich) auf Platz 14 gefahren.

Deutschlands Nummer eins im Slalom war auf ihrer Lieblingspiste als Zwölfte im ersten Durchgang ins Finale der besten 30 gekommen, wurde dann aber noch von ihrer zuvor zwei Plätze hinter ihr geführten Teamkollegin Christina Geiger (8./Oberstdorf) überholt. Gewonnen hat das packende Rennen die Schwedin Frida Hansdotter, die damit gleichzeitig das Rekord-Preisgeld in Höhe von 78000 Euro kassierte. Schon vor Dürrs Auftritt stand fest, dass sie fix für die Weltmeisterschaft im Februar in St. Moritz (Schweiz) nominiert ist. Die Quali-Norm hat nun auch Christina Geiger geschafft.

Erstmals war Dürrs Fanclub live vor Ort in Flachau dabei - mit einem Riesen-Transparent, wie es alle großen Weltcup-Stars schon haben. Die Anhängerschar mit Hauptsponsor Jürgen Biffar (Docuware) und Dürr-Papa Peter an Bord (auch ein ehemaliger Weltcup-Abfahrer und Olympia-Teilnehmer) an der Spitze war mittags im Bus nach Österreich aufgebrochen. Der mitgereiste Germeringer Merkur-Redakteur wird in der MM-Donnerstagausgabe ausführlich über seine Eindrücke berichten.

Christina Geiger hat sich mit ihrem besten Rennen seit mehr als drei Jahren auf den letzten Drücker noch für die WM im Februar in St. Moritz qualifiziert. Die Oberstdorferin stürmte im österreichischen Flachau mit einer bemerkenswerten Fahrt im zweiten Durchgang noch von Rang 15 auf Rang acht und sicherte sich damit erst als dritte deutsche Läuferin nach Viktoria Rebensburg (Kreuth) und Lena Dürr die Teilnahme am Saisonhöhepunkt.

Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin (USA) leistete sich dagegen beim letzten Torlauf vor der WM (6. bis 19. Februar) erneut ungewohnte Schwächen. Während die Schwedin Frida Hansdotter auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke in überlegener Manier zu ihrem ersten Sieg seit gut einem Jahr fuhr, belegte die Olympiasiegerin und Weltmeisterin aus den USA nach einer furiosen Aufholjagd im zweiten Durchgang immerhin noch Rang drei hinter Nina Löseth aus Norwegen.