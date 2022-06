Seit 50 Jahren führt er den BC Piccolo: Manfred Kaltenhäuser feiert Jubiläum als Vereinspräsident

Von: Thomas Benedikt

Ehre, wem Ehre gebührt: Manfred Kaltenhäusers (r.) Engagement für den BC Piccolo wurde schon vielfach ausgezeichnet. Hier ist er mit Brucks Alt-Ob Sepp Kellerer zu sehen. © Peter Weber

Kaum jemand hat den Boxsport in der Region so geprägt wie Manfred Kaltenhäuser. Seit sechs Jahrzehnten ist der mittlerweile 82-Jährige schon beim BC Piccolo.

Fürstenfeldbruck – Und heuer feiert der nimmermüde Maisacher noch ein weiteres Jubiläum. Seit 50 Jahren ist er der Präsident des erfolgreichen Brucker Vereins. Seine ersten Schritte in die Welt Boxens machte Kaltenhäuser 1954 noch in seiner Heimat bei Olympia Göppingen. Erst 1962 zog es den späteren Sparkassendirektor mit seiner Ehefrau aus beruflichen Gründen nach Fürstenfeldbruck.

Dass er dann zum BC Piccolo gestoßen ist, ist einer anderen Box-Größe des Brucker Vereins zu verdanken: Wolfgang Schwamberger. „Ich habe als Briefzusteller mitbekommen, dass in meinen Zustellbezirk eine Familie Kaltenhäuser zugezogen war und ein Herr Kaltenhäuser den Boxsport abonniert hatte“, erinnert sich Schwamberger. Daraufhin kontaktierte er Kaltenhäusers Frau, ob ihr Mann nicht Interesse am Boxen vor Ort habe. „Sie sagte mir, dass er in der Sparkasse arbeitet. Darauf nahm ich mit ihm Verbindung auf“, erzählt Schwamberger. Alles weitere ist Geschichte.

Wolfgang Schwamberger: „Manche behaupteten sogar, wie ein altes Sportehepaar“

Das Duo formte aus dem noch jungen BC Piccolo einen Verein, der deutschlandweit einen hervorragenden Ruf genießt. Kaltenhäuser kümmerte sich um die Organisation, Schwamberger arbeitete als Trainer mit den Sportlern. „Er machte es möglich, dass ich mit meinem Box-Kindergarten in ganz Deutschland kämpfen und dabei meine Boxmeister aufbauen konnte“, sagt Schwamberger. „Wir ergänzten uns hervorragend. Manche behaupteten sogar, wie ein altes Sportehepaar.“ Der Box-Kindergarten erhielt dann auch bald weiblichen Zuwachs. Kaltenhäuser engagierte sich schon früh für das Frauenboxen. Eine Entwicklung, die bis heute anhält. Einige der talentiertesten Boxerinnen trainieren derzeit beim BC Piccolo. Mit der mehrfachen deutschen Meisterin und Vize-Europameisterin Katinka Semrau gehört auch eine Frau zum Brucker Trainerstab.

Boxer kämpfen am Sonntag im Olchinger Festzelt Aus dem Olchinger Volksfestprogramm sind die Boxveranstaltungen des BC Piccolo nicht wegzudenken. Seit der Premiere im Jahr 1967 wurde der Boxring bis 2019 bereits 88mal im Festzelt installiert, denn in manchen Jahren gab es sogar zwei Auftritte. Am Sonntag um 10:30 Uhr ist es wieder so weit. Die Brucker Boxer empfangen den Boxclub Weißenburg mit seinem Team Mittelfranken zu einem Vergleichskampf.

Zwölf Wertungskämpfe wurden zwischen den beiden Teams vereinbart. Auf beiden Seiten befindet man sich derzeit im Umbruch, denn Corona hat auch bei den Boxern seine Spuren hinterlassen. Etliche Leistungsträger haben sich durch den eingeschränkten Wettkampfbetrieb vom Boxsport verabschiedet oder pausieren noch. Dafür konnten nach dem Wiederbeginn zahlreiche neue Talente bei Turnieren aufgebaut werden.

Der Boxclub Weißenburg zählte schon immer zu den erfolgreichsten Clubs im Frankenland. Das eigene Team wird verstärkt mit Boxern vom ASC Nürnberg, BC Forchheim, 1. FC Nürnberg und BC Bad Windsheim. Im Brucker Lager können in der Männer-Eliteklasse Mamadou Barry, Omar Hawal, Max Pöschl, Tomislav Sisko und David Kristo bereits Meisterschaftserfolge vorweisen. Hinzu kommen Kevin Miledji und Robin Hashemi. Der Jugendbereich wird abgedeckt durch Faton Kuci, Koray und Oktay Budak, Abdulkafi Habbouch und Albert Ghazarian. Mit Lina Clement, Chantal Bartels, Samantha Kellner und Isabell Schröder warten auch vier Damen auf ihren Einsatz. Wer von ihnen zwischen die Seile klettern darf, ergibt sich erst nach dem offiziellen Wiegen am Sonntagvormittag. Die Fans dürfen sich auf interessante Kämpfe freuen.

Am Sonntag beim Box-Event im Olchinger Festzelt (siehe Kasten) wollen die Brucker ihrem Präsidenten für seine Arbeit für den BC Piccolo danken. Einen persönlichen Wunsch äußerte bereits sein Weggefährte Wolfgang Schwamberger: „Mein Wunsch wäre, dass Manfred noch lange seine Arbeit ausüben und mit Rat und Tat für unseren Verein zur Seite stehen kann. Ein Wunsch, den wohl alle Piccolo-Mitglieder teilen. (Thomas Benedikt)