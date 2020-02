Mehr Pokalfinale geht nicht: Wanderers erwartet ein dramatischer Sonntag

Eishockey

von Peter Loder

Das wird ein Spektakel am Sonntag. Mehr Pokalfinale geht nicht. Am Samstagmittag haben Germerings Wanderers das Bayerncup-Hinspiel in Waldkraiburg knapp mit 5:4 gewonnen. Am Sonntag, 17.45 Uhr, folgt das ultimative Endspiel im Germeringer Polariom.

Germering - Schon am Samstag war es ein hartes Stück Arbeit für die Bezirksliga-Spitzenreiter um Kapitän Quirin Reichel. Waldkraiburgs gastgebende, in ihrer Bezirksliga-Ost-Gruppe ebenfalls aufstiegsorientierten Löwen legten los wie die Feuerwehr und führten nach den ersten 20 Spielminuten mit 3:1. Die Wanderers-Crew von Trainer Petr Vorisek ließ sich davon jedoch nicht unterkriegen und kam zurück in das Spiel. Die Tore erzielten Cangelosi (2), Winkler, Kolb und Dorfner.

Um den Pokal beim Rückspiel am Sonntag endgültig in Germering zu behalten, reicht den Wanderers ein Remis. Doch mit einem Sieg würde es noch stimmungsvoller in der Arena. Es wäre dann der erste Titelgewinn in dieser Saison. Und der Clou soll ja noch folgen – mit dem Aufstieg in die Landesliga. Ein möglicher Playouff-Gegner wäre dann erneut Waldkraiburg.