Panther fühlen sich bei Löwen verschaukelt

So gut haben die Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck bei der Erstliga-Reserve der Rhein-Neckar Löwen in Östringen noch nie gespielt. Dass sie am Ende beim 26:28 (16:12) trotzdem mit leeren Händen dastanden, empfindet Trainer Martin Wild als ungerecht. Er haderte mit dem Schiri-Gespann.

Fürstenfeldbruck – Gerade gegen Ende der Partie waren die Panther mit mehreren Pfiffen der Unparteiischen Yannik Brandt und Hendrik Fleisch (Ostfildern) nicht zufrieden. Der Gipfel nach Wilds Ansicht ereignete sich aber in der Schlussminute, als sich der TuS noch Hoffnungen auf einen Punktgewinn machte. „Ein glasklares Stürmerfoul von den Rhein-Neckar-Löwen wurde als Foul von Frederik Hartz gepfiffen“, beschreibt Wild die Szene. Auf der Panther-Bank sorgte das für mächtig Ärger – sogar für soviel, dass selbst der als äußerst besonnen geltende Manager Marco Müller die Rote Karte kassierte. Für was, wissen die Brucker aber selbst nicht so recht. „Bei dem, was er gesagt hat, war ganz sicher nichts Beleidigendes dabei“, sagt Wild.

Enerlei, denn mit dem Pfiff war die Partie entschieden, die Gastgeber stellten den 26:28-Endstand aus Brucker Sicht her. Dass die Schiris anschließend die strittige Szene gegenüber Wils als „Wahrnehmungsfehler“ bezeichneten, war kein Trost: „Das hilft uns jetzt auch nichts mehr.“

Es war aber nicht einzig die Schirileistung, die dazu führte, dass die Panther den 16:12-Pausenvorsprung in der zeiten Hälfte verspielten. „Da kamen mehrere Faktoren zusammen“, sagte Wild. Zwar sei seine Mannschaft durch viele strittige Pfiffe ihres starken Tempospiels beraubt worden – im ersten Durchgang erzielten die Panther noch sechs Gegenstoßtore. Allerdings haben es die Brucker bei ihren beiden Siebenmetern auch versäumt, einen deutlicheren Vorsprung herauszuspielen.

Nach den vier Fehlwürfen vor Wochenfrist in Zweibrücken waren dies bereits die Strafwürfe fünf und sechs in Folge, die die Panther verworfen haben. Auch mit einer offensiveren Abwehr der Löwen kamen die Panther nicht zurecht. Dazu kam, dass Löwen-Torhüter Can Adanir nach dem Seitenwechsel über sich hinauswuchs.