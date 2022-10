Panther reicht durchschnittliche Leistung zum Sieg

Von: Andreas Daschner

Teilen

Felix Kerst traf zwölf Mal. © Merkur

Die Panther des TuS Fürstenfeldbruck bleiben in der Erfolgsspur. In Oftersheim reichte eine durchschnittliche Leistung zu einem deutlichen Sieg.

Fürstenfeldbruck – Es muss nicht immer Vollgas sein. Bei ihrem 32:26 (18:13)-Sieg in Oftersheim – dem siebten Erfolg im achten Saisonspiel – reichte den Panthern eine laut Coach Martin Wild „durchschnittliche Angriffsleistung“, um dennoch mehr als 30 Treffer zu erzielen. Vor allem mit der Abwehr war der Pantherdompteur zufrieden. Am Ende sprach Wild von einem souveränen Arbeitssieg.

Den neuerlichen Erfolg goutierte auch eine Handvoll mitgereister Pantherfans. Sie verabschiedeten den Mannschaftsbus bei der Abfahrt mit einer kleinen Pyro-Show, die Wild ein Lächeln entlockte. Verdient hat sich das die Brucker Truppe allemal, hat sie doch die Tabellenführung ausgebaut. Denn das bislang punktgleiche Leutershausen ließ in Balingen Federn. Damit sind die Panther erstmals in dieser Spielzeit alleiniger Spitzenreiter.

Die Brucker gerieten derweil in Oftersheim nie wirklich in Gefahr. Zwar führten die Baden-Württemberger zu Beginn des Spiels. So lagen sie in der 13. Minute noch mit 7:5 in Front. Doch dann gaben die Panther Gas – genauer gesagt ein Panther. Der seit Wochen in überragender Form spielende Felix Kerst drehte das Spiel im Alleingang. Vier Treffer in Folge erzielte der Linksaußen, statt zwei Tore hinten lagen die Brucker anschließend zwei Treffer vorne.

Und damit nicht genug. Der Lauf ging weiter, die Panther bauten ihre Führung bis zur 22. Minute auf 13:9 aus. Torschützen: erneut zwei Mal Kerst sowie der ebenfalls doppelt erfolgreiche Philipp Hlawatsch. Am Ende kam Kerst auf ein sattes Dutzend Tore, fünf davon per Siebenmeter. Mit 70 Saisontreffern führt er damit die Torjägerliste in der 3. Liga wieder an.

Auch Wild bezeichnete die Phase zwischen zehnter und 20. Spielminute als vorentscheidend. Denn von da an gaben die Brucker ihre Führung nicht mehr ab – obwohl Oftersheim alle erlaubten und manchmal auch nicht erlaubten Mittel einsetzte, um dem Spiel doch noch eine Wende zu geben. Denn nun entwickelte sich ein hitziges Spiel.

„Vor den Zuschauern in der Halle war es nicht einfach zu spielen“, sagte Wild. Die Oftersheimer Fans versuchten, Emotionen ins Spiel zu bringen. Ihre Mannschaft übertrugen die Anfeuerungen in manchmal etwas zu harten Körpereinsatz. „Es gab viele Nickligkeiten“, sagte Wild. „Oftersheim versucht, über Härte zurück ins Spiel zu finden.“ Doch das scherte die Panther nicht. „Die Jungs sind cool geblieben“, lobte Wild. „Sie haben sich nicht beeindrucken lassen.“ Die Brucker fuhren den Sieg souverän nach Hause.

Weiter geht’s bereits an Allerheiligen, wenn Willstätt um 16.30 Uhr in den Pantherkäfig kommt. Vor heimischem Publikum gibt’s dann vielleicht wieder Vollgas-Handball. (Andreas Daschner)