Piccolo-Kämpfer schlagen gegen Weißenburg zurück - Sieg im Rückkampf

Von: Thomas Benedikt

Dampf in beiden Fäusten hat der 18-jährige Brucker Halbschwergewichtler Tomislav Sisko (r.). © BC Piccolo

Die Revanche ist geglückt. Nach der Heimniederlage im Olchinger Festzelt gewinnen die Brucker jetzt den Rückkampf in Treuchtlingen.

Fürstenfeldbruck – Das erste Match vor fünf Wochen im Olchinger Festzelt hatten die Mittelfranken mit 17:11 für sich entschieden. Diesmal waren es die Brucker Faustkämpfer, die sich vor rund 500 Fans mit 16:10 durchsetzen konnten. Anfangs sah es allerdings gar nicht rosig aus, denn die Brucker Junioren-Halbschwergewichtler Albert Ghazarian und Anchelito Böhm mussten in knappen Entscheidungen ihren Gegnern die Punkte überlassen. Dann aber lief es wie am Schnürchen. Koray Budak setzte sich im Junioren-Mittelgewicht mit einer technisch ansprechenden Leistung gegen Edi Gashi durch. Weltergewichtler Faton Kuci holte den Weißenburger Senad Fariz in der zweiten Runde mit einem präzisen Körpertreffer bis „acht“ von den Beinen siegte durch Abbruch.

Der Brucker U19-Schwergewichtler Mende Böhm diktierte gegen den zweimal angezählten Orduhan Samar das Geschehen im Ring. Damit machten die Brucker aus einem 0:4 Rückstand einen 6:4 Vorsprung, den die Gastgeber durch einen Sieg von Moritz Gieswein über Rahand Abbas noch einmal ausgleichen konnten. Für einen 8:6 Pausenstand sorgte anschließend Omar Haval im Elite-Halbschwergewicht. Er präsentierte sich in Hochform und revanchierte sich für die in Olching erlittene Punktniederlage gegen Emil Pawlowski.

Sohn von Brucker K.O.-König gewinnt seinen fünften Kampf

Sein großes Talent stellte auch Emir Kececi im Weltergewicht unter Beweis. In seinem sechsten Boxkampf diktierte der Sohn vom einstigen Brucker K.O.-König Sedat Kececi gegen Alexander Abel das Geschehen im Ring und feierte seinen fünften Sieg. Die Deutsche U-15 Meisterin Lina Clement baute die Brucker Führung mit einem Punktsieg gegen die DM-Dritte Elma Latic weiter aus. Und auch Max Pöschl wähnte sich nach drei Runden als Sieger, doch die Jury entschied sich für den gut konternden Weißenburger Elite-Mittelgewichtler Kinaz Khalat (12:8).

Der Fight im Elite-Superschwergewicht entwickelte sich zum Höhepunkt der Veranstaltung. Hier war es Piccolo-Boxer David Kristo, der in der schlagreichen Begegnung mit Patrick Hoff öfter, härter und präziser traf und verdient nach Punkten siegte. Im Junioren-Weltergewicht gewann der Weißenburger Mark Kamazin in der dritten Runde durch Abbruch, als der bis dahin ebenbürtige Raul Agachi wegen einer Knieverletzung nicht mehr weiterboxen konnte. Im Schlusskampf brillierte Brucks Elite-Halbschwergewichtler Tomislav Sisko mit blitzschnell vorgetragenen Serien, mit denen er Angelo Limbo in die Schranken verwies und mit einem klaren Punktsieg den Endstand auf 16:10 stellte. (Thomas Benedikt)