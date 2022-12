Kämpfen wie einst die Ritter: Deutscher Schwertkampf-Meister trainiert in Puchheim

Von: Dieter Metzler

Teilen

Lehrer und Schüler: Philipp Lechner (r.) betreibt seit rund fünf Jahren den mittelalterlichen Schwertkampf. Unter der Anleitung von Alexander Hollinger (l.) reifte er zum aktuellen Deutschen Meister mit dem Langschwert. © Dieter Metzler

In Alexander Hollingers Schwertkampfschule in Puchheim trainiert der Deutsche Meister mit dem Langschwert Philipp Lechner. Ein Besuch beim Training.

Puchheim – Die Schwerter der zwei Duellanten – beide in einer Mischung aus mittelalterlichem Wams und Fechtoutfit gekleidet – prallen klirrend aufeinander. Was nach einer Schlachtfeld-Szene aus lang vergangenen Zeiten aussieht, ist aber nur eine Trainingseinheit an der Schwertkampfschule Puchheim. Alexander Hollinger, Schulleiter und Trainer, übt zusammen mit seinem besten Schüler – und seit Kurzem auch Deutscher Meister – Philipp Lechner.

Das Fechten mit dem Langschwert (HEMA, siehe Kasten) erfreue sich immer größerer Beliebtheit, erzählt Hollinger. Er muss es wissen. Seit nunmehr über 20 Jahren beschäftigt sich der Diplom-Informatiker und Software-Entwickler schon mit dem Thema. 2010 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und arbeitet seitdem hauptberuflich als Schwertkunst-Lehrer. Und er ist nicht der einzige, der der Faszination des mittelalterlichen Schwertkampfes erlegen ist. „Die genaue Zahl ist nicht bekannt“, sagt Hollinger. „Aber so rund 30 000 dürften es inzwischen in Deutschland schon sein, die sich dem Schwertkampf verschrieben haben.“

Die Techniken werden anhand mittelalterlicher Schriften rekonstruiert

Dass es noch nicht mehr sind, sei eigentlich erstaunlich, so der Schulleiter. Liegen doch Wurzeln des ritterlichen Kampfes in Augsburg, München und Nürnberg. Dass das Hochburgen dieser Kampfkunst gewesen sind, vermutet Hollinger, weil in den dortigen Bibliotheken aus der damaligen Zeit noch Fechthandschriften überliefert sind.

Anhand dieser uralten Schriften wird heute die alte „Kunst des Fechtens“ mit dem Langschwert rekonstruiert und interpretiert. „Die meisten Fechtschriften berufen sich dabei auf den deutschen Fechtmeister Johannes Liechtenauer aus dem 14. Jahrhundert“, erklärt Hollinger. „Die Fechtschrift ist didaktisch erstaunlich gut aufgebaut. Bei jedem Lesen entstehen neue Inspirationen und Erkenntnisse für und zum Schwertkampf.“

Trainiert wird in Hollingers Schwertkampfschule in Puchheim. Er betreibt neben Puchheim auch noch Schulen in Starnberg, Erding, München, Einsassen/Gerolsbach, Augsburg und Pleinfeld. © Dieter Metzler

Deutscher Meister Philipp Lechner begann vor fünf Jahren mit HEMA

In einem vielseitigen Training werden diese Schwerttechniken in Partnerübungen so sicher eingeübt, dass sie dann im freien Kampf kontrolliert angewendet werden können. „Neben der körperlichen Fitness stehen beim Schwertkampf vor allem die mentalen Aspekte im Vordergrund, sodass wirklich gutes Fechten nur in einem Zustand innerer Ruhe und absoluter Präsenz möglich ist“, erklärt Hollinger. Das würde sich automatisch in den Alltag übertragen, sodass man die täglichen Stresssituationen besser meistert.

Bestätigen kann das auch der frisch gekürte deutsche Meister Philipp Lechner. Er hat erst vor knapp fünf Jahren den Schwertkampf für sich entdeckt und sich begeistert dafür. „Ich habe vorher Fitness- und Krafttraining betrieben und dann überlegt, was es da so für Kampfsportarten gibt.“ Bei seiner Suche stieß er auf die Schwertkunst. „Das wollte ich mal ausprobieren und zwar, ob das auch Hand und Fuß hat oder nur Schaukampf ist“, sagt er. „Nach einem Probetraining war ich so begeistert, dass ich dabei geblieben bin.“

Und das mit Erfolg. Als neuer Stern am HEMA-Himmel wurde der 29-jährige bezeichnet, als er sich mit großem Vorsprung den ersten Platz in der offiziellen Rangliste des Deutschen Dachverbandes für Historisches Fechten (DDHF) holte – zugleich der Titel des Deutschen Meisters im Langschwert.

Deutscher Dachverband für Historisches Fechten träumt vom Olympia-Status

Überhaupt, so heißt es weiter in der Fachzeitschrift des DDHF, heize die Europäische Schwertkunstschule von Hollinger mit ihren Mitgliedern seit diesem Jahr der Turnierszene mit guten Gefechten und lautstarker Unterstützung ordentlich ein. „Für den Rest der Szene kam unser Erfolg durchaus überraschend“, meint Hollinger dazu. „Es ist für uns nämlich die erste offizielle Teilnahme an der Turniersaison.“

Auch der DDHF ist noch ein junger Sportverband, der erst im Jahr 2014 in Melsungen gegründet wurde und seinen Sitz in Kassel hat. Der Verband umfasst aktuell 72 Mitgliedsgruppen mit rund 2500 Fechterinnen und Fechtern. Der DDHF wurde mit dem Ziel gegründet, die Historischen europäischen Kampfkünste zu pflegen, zu fördern und zu verbreiten. Auch Hollingers Schule für Europäische Schwertkunst mit Standorten in, Puchheim, Starnberg, Erding, München, Einsassen/Gerolsbach, Augsburg und Pleinfeld gehören dem Verband an.

Und der DDHF strebt laut Hollinger auch eine Mitgliedschaft im Deutschen Sportbund (DSB) an. „Wir hoffen natürlich, dass unsere Sportart auch eines Tages olympisch wird.“ (Dieter Metzler)