„Crazy Woman aus Bayern“ - Stefanie Kaiser quält sich beim „Les Copains“ über 51 Stunden im Sattel

Von: Peter Loder

Bergiges Gelände musste Stefanie Kaiser beim Extrem-Klassiker „Les Copains“ meistern. © Privat

Einer ganz besonderen Herausforderung hat sich Stefanie Kaiser gestellt: 575 Kilometer auf dem Rad durch das französische Zentralmassiv.

Puch – 575 Kilometer können einigermaßen geübte Hobby-Radfahrer in knapp einer Woche locker bewältigen – vorausgesetzt, regelmäßige Pausen, Mahlzeiten und ein gepflegtes Nachtlager sind inklusive. Stefanie Kaiser hat auf diese Annehmlichkeiten verzichtet, zusätzlich noch 13 000 Höhenmeter in Kauf genommen und sich auf ein Mountainbike-Abenteuer in den Bergen des französischen Zentralmassiv eingelassen. Nach exakt 51 Stunden, 31 Minuten und 53 Sekunden war die 47-Jährige am Ziel. Geschlafen hatte die Extremsportlerin in den zwei fast Nonstop-Renntagen so gut wie gar nicht.

Spaß an den Serpentinen

Ohne es groß im Bekanntenkreis und den Trainingskollegen in der Sportschule FFB-Puch zu verkünden, hatte sich Stefanie Kaiser für den alljährlichen Extrem-Klassiker „Les Copains“ in den französischen Zentralalpen angemeldet. Neben Thomas Stannecker („Der Mechaniker meines Vertrauens“) und Sportschul-Chef Lorenz Westner waren nur wenige eingeweiht, als sich die gebürtige Österreicherin auf den Weg zum Start-und-Ziel-Ort nach Ambert machte. „Ich wusste nicht, was auf mich zukommt.“

Um 7 Uhr in der Früh fiel der Startschuss für die mehreren hundert Teilnehmer, die sich auf vier verschiedene Rundstrecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden verteilten. Ausgestattet mit einem Transponder, der ihren jeweiligen Standort an die Rennleitung übermittelte, war die Langdistanz-Spezialistin aus der Sportschule über weite Strecken allein auf den bergigen, nur von wenigen Autos frequentierten Straßen unterwegs. Kaiser war zwar in ihrem Element. „Ich liebe Serpentinen, da geht mein Herz auf.“ Doch spätestens als am Abend Regen einsetzte, war sie froh, den ersten Checkpoint erreicht zu haben.

Zwei Stunden geschlafen

„Um 1 Uhr morgens bin ich am Tisch eingenickt, doch richtigen Schlaf fand ich keinen.“ Weshalb sie sich um 5.30 Uhr wieder auf den Sattel schwang, los strampelte und heilfroh war, als sie von einem belgischen Pärchen in ihrem Haus aufgenommen, verpflegt wurde und zwei Stunden Bettruhe hatte. Danach war die „crazy Woman aus Bayern“, wie sie von den mit radelnden Männern genannt wurde, nicht zu bremsen. Auch nicht vom erneut einsetzenden Regen, als sie am zweiten Abend gegen 21 Uhr den zweiten Checkpoint erreichte.

Nach einer Stunde Pause ging es die ganze Nacht weiter. Die Dunkelheit, das unbekannte Terrain und die Nässe waren nicht nur gefährlich, sondern brachten die 47-Jährige an die Grenze der Belastbarkeit. „Die letzten 30 Kilometer waren die Hölle.“ Um 9 Uhr morgens überquerte Stefanie Kaiser die Ziellinie, Funktionäre riefen ihr noch den Termin für die Siegerehrung zu. Doch das registrierte sie schon nicht mehr. Nach mehr als zwei Tagen im Sattel war sie viel zu erschöpft für die Zeremonie. (Peter Loder)