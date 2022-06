Ingolstadt Dukes in Bruck: Razorbacks vor Oberbayern-Derby

Von: Andreas Daschner

Jetzt wird wieder um jeden Meter Boden gekämpft: Die Fursty Razorbacks (rote Trikots) . © Peter Weber

Es ist Derbyzeit im Brucker Ländestadion: Die Footballer der Fursty Razorbacks empfangen am Samstag um 16 Uhr die Ingolstadt Dukes zum Zweitliga-Duell. Die Gäste sind zwar Aufsteiger, gehen aber trotzdem als leichter Favorit ins Rennen.

Fürstenfeldbruck – „Die Dukes haben einen talentierten Kader und in den ersten Partien bewiesen, dass sie zurück in die 1. Bundesliga wollen“, sagt Razorbacks-Cheftrainer Lukas Schmid. In Deutschlands höchster Spielklasse waren die Ingolstädter bis 2020 aktiv, ehe ihre Erstligazeit nach vier Jahren mehr oder weniger am grünen Tisch beendet wurde.

Auslöser waren Bestrebungen, in der Heimatstadt des Autoherstellers Audi eine Mannschaft in der European League of Football (ELF) zu installieren – dem europäischen Ableger der amerikanischen Profiliga NFL. Die gesamte erste Mannschaft der Dukes schloss sich dem neuen Team an - das dann aber doch nicht an den Start ging. Das ELF-Projekt in Ingolstadt scheiterte, die Liga ging ohne ein Team aus bayerischen Stadt an den Start.

Für die Dukes kam das aber zu spät, sie hatten keinen Lizenzantrag mehr für die Saison 2021 gestellt, sondern gingen stattdessen in der Regionalliga an den Start. Dort erreichten sie auf Anhieb die Meisterschaft und stiegen in die 2. Bundesliga auf - wo es nun zum Derby mit den Brucker TuS-Footballern kommt.

Nach dem spielenden 91:6-Auftaktsieg gegen Frankfurt wartet auf die Brucker nun ein anderer Gegner. Die Dukes haben bereits zwei Saisonspiele auf dem Buckel und haben beide gewonnen - mit 23:13 bei den ebenfalls hoch eingeschätzten Kirchdorfern und mit 80:21 gegen Wiesbaden. Razorbacks-Coach Schmid weiß um die Schwere der Aufgabe: „Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und die letzten Wochen genutzt, um uns optimal vorzubereiten“, sagt er. Die Mannschaft freue sich auf die Herausforderung.

Vielleicht beflügelt die Razorbacks auch der prominente Besuch während der vergangenen Trainingswoche: Mit Gary Cramer hatte ein namhafter College-Trainer von der University of Alabama in den USA seine Vistenkarte auf der Lände abgegeben und dem Team vielleicht auch den einen oder anderen entscheidenden Tipp für die Partie am Samstag geben können.

Apropos USA: Razorbacks-Fans haben nach dem Spiel die Chance, die beiden neuen Übersee-Importe der Brucker Footballer zu treffen. Hans Solberg und Ben von Muehldorfer stellen sich bei einem sogenannten „Meet and Greet“ den Fragen der Fans und sind sich auch zum einen oder anderen Foto mit ihren Anhängern bereit.

