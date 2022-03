Rückschlag bei Kampf um Klassenerhalt: SV Esting holt nur einen Punkt

Teilen

Aller Einsatz half nichts: Der SV Esting (l.) muss sich gegen Schwabing mit einem Punkt begnügen. © Weber

Fünf enge Sätze mussten die Regionalliga-Volleyballer des SV Esting am Sonntagnachmittag gegen den FTM Schwabing bestreiten, um bei der 2:3-Satzniederlage am Ende nur ein mageres Pünktchen einzuheimsen.

Esting – Mit 25:23, 21:25, 25:21, 20:25 und 13:15 hatten die Estinger, die mit einer Rumpftruppe von sieben Spielern antraten, das bittere Ende für sich. Dabei wären drei Punkte für den Tabellenvorletzten aus Esting im Kampf um den Klassenerhalt doch so wichtig. Philipp Joos vertrat den urlaubenden Chefcoach Christian Vetrovsky, doch aufgrund des kleinen Kaders hatte er nicht wirklich viele Einwirkungsmöglichkeiten von außen auf das Spiel der Estinger.

Eigentlich hätte der SVE vor den Schwabinger Gästen hinreichend gewarnt sein müssen. Der Tabellenfünfte hatte am Abend zuvor mit einem glatten 3:0-Satzsieg dem Tabellenführer SV Schwaig II eine empfindliche Niederlage zugefügt. Dabei starteten die Estinger gut ins Match. Von Beginn an führte die Mannschaft, anfangs mit gar fünf Punkten Vorsprung. Schwabing steckte aber nie auf und kämpfte sich Mitte des Satzes bis auf zwei Punkte heran.

Beim 21:21 war der Auftaktsatz wieder völlig offen. Zum Glück landete der Schmetterball der Estinger beim Stand von 24:24 vom Schwabinger Block im Seitenaus und Esting ging mit 1:0 in Führung.

Im zweiten Satz drehten die Gäste den Spieß um. Esting lief stets einem Rückstand nach, teilweise bis zu fünf Punkten. Mit diesem Vorsprung bog der FTM auch in die Zielgerade ein und, nachdem Esting noch zwei Satzbälle abwehren konnte, glich Schwabing zum 1:1 aus.

Wichtig für Esting war der Gewinn des dritten Satzes, denn damit war zumindest ein Punkt schon einmal sicher. Aber natürlich wollte Esting drei Punkte. Und es begann auch wieder sehr vielversprechend. Von Beginn an in Führung kam Schwabing zwischendurch auf 17:16 heran, dann aber erspielte sich Esting sechs Satzbälle. In ihrem spielerisch besten Satz belohnten sich die Estinger mit der 2:1-Führung.

Dafür zeigte sich der SVE im vierten Satz wieder von der Rolle und lief von Beginn an einem Rückstand hinterher, teilweise sechs Punkte (4:10). Aber die Mannschaft zeigte Kampfgeist und beim 13:13 war wieder alles offen. Doch Schwabing ließ sich nicht abschütteln.

Am Ende gelang den Münchner Gästen der 2:2-Satzausgleich (20:25). Denkbar knapp verlief auch das Tiebreak. Esting verspielte in der Schlussphase einen Drei-Punkte-Vorsprung und Schwabing triumphierte am Ende mit 15:13. In der Form wird der Weg zum Klassenerhalt für die Estinger noch sehr schwer. (dm)

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein

Weitere Nachrichten aus dem Lokalsport lesen Sie bei uns