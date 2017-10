Fehlendes Hallendach gefährdet Saisonstart

EV Fürstenfeldbruck

Spätsommerliche Temperaturen im Herbst – die gibt’s jedes Jahr. Statt deprimierendem Oktober-Blues bricht in Fürstenfeldbruck regelmäßig in dieser Zeit der Hallenfrust aus. Auch heuer gefährdet ein fehlendes Dach den Saisonstart des Eishockey-Vereins.

Fürstenfeldbruck –„Die Eisaufbereitung musste abgebrochen werden, vorerst sind alle Termine gestrichen.“ Wann es weitergeht, ist unklar. Diese Mitteilung auf der Homepage des EV Fürstenfeldbruck bringt die frostig-gefrustete Eishockey-Gemeinde wieder auf die Palme. Dort heißt es: „Eine Schande für die Große Kreisstadt. Mittlerweile hat fast jeder Dorfverein eine Eishalle. Siehe Burgau – eine super Halle für 6,4 Millionen.“ Die EVF-Fans lassen in der digitalen Welt ihrem Frust freien Lauf. „Einfach ein Armutszeugnis. Es gibt einfach keinen politischen Willen für eine Halle. Lieber pumpt man jährlich eine Million in den Kulturtempel.“

Nicht auf Eis trainieren zu können, stellt vor allem die so gegenüber der Konkurrenz benachteiligte Landesliga-Mannschaft vor Riesenprobleme. Und tatsächlich ist es seit Jahren zum Saisonstart das gleiche Dilemma. Aufgrund der warmen Witterung ist eine Aufbereitung der Eisfläche so gut wie unmöglich. In weiser Vorausschau beantragen die Brucker deshalb regelmäßig bei der Verbandstagung, ihre Spiele zum Saisonstart auswärts zu bestreiten. So eröffnet die Mannschaft von Trainer Erwin Halusa die Saison am Sonntag, 17 Uhr, in Peißenberg mit dem Spiel gegen den SC Forst.

Training des EV Fürstenfeldbruck gestaltet sich derzeit schwierig

Ob fünf Tage später das erste Heimspiel in der Freiluftarena gegen den ESC Kempten ausgetragen werden kann, ist momentan völlig unklar. „Wenn das Wetter so mild bleibt, dann werden wir am nächsten Wochenende wohl alle Spiele auch für den Nachwuchs ausfallen und verlegen lassen müssen“, befürchtet EVF-Sprecher Wolfgang Wickenrieder. Schwierig gestaltet sich in dieser Zeit auch das Training. „Wir bekommen jetzt kaum noch Termine in fremden Hallen. Die sind alle belegt.“ Dennoch hat es der Verein geschafft, sich für heute Abend noch 90 Minuten in Augsburg einzubuchen, um sich auf Eis den letzten Schliff zu holen.

Neu-Trainer Erwin Halusa hat freilich die fehlenden Eiszeiten schon längst als großes sportliches Problem ausmacht. Wenn Eiszeiten Im Oktober fehlen, sei das „natürlich ein Riesennachteil“. Wenigstens beim Trainingslager in Sterzing (Südtirol) stand das Team fünfmal auf dem geliebten glatten Untergrund. „Da habe ich dann endlich gesehen, was die Mannschaft kann.“ Der aus Königsbrunn kommende Halusa kann nicht verstehen, warum es so eine Große Kreisstadt wie Bruck nicht hinbekomt, eine Eishalle hinzustellen. „Es muss ja keine wie in Kaufbeuren sein, die 24 Millionen gekostet hat. Die kleine Stadt Burgau hat’s ja auch geschafft.“

Beim Start am Sonntag in Peißenberg muss der EVF mit Philipp Steidle und Frederik Hoffmann auf zwei gesperrte Spieler verzichten. Steidles Sperre rührt noch aus der vergangenen Saison her. Hoffmann handelte sich die Strafe beim Vorbereitungsspiel in Burgau ein. Mit Alex Brunner, der Adduktorenprobleme hat, fällt gar ein dritter Verteidiger aus. Auch Torhüter Dennis Berger, der sich das Knie verdreht hat, muss mindestens noch zwei Wochen pausieren.

von Dieter Metzler