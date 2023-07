SC Malching: Demut nach dem Durchmarsch – „Wir wollen das alles genießen“

Von: Hans Kürzl

Auch aus schwierigen Situationen fanden die Malchinger (in Schwarz) immer einen Ausweg. So wie hier Kapitän Christoph Hammerl im vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft gegen Überacker. © Peter Weber

Er wirkt manchmal so, als wäre er Jürgen Klopp und Pep Gardiola gleichzeitig. In Sachen Temperament kann Malchings Trainer Ziyad Hayat locker mit den beiden Startrainern mithalten.

Malching – Und Klopp hat er zumindest in den beiden letzten Jahren eines voraus: einen Meistertitel. Mit dem stieg der 1974 gegründete SC Malching erstmals in die Kreisklasse auf.

„Wir haben es wieder getan. Wir haben gezeigt, dass wir an die Spitze gehören.“ Das musste bei Hayat nach dem wohl emotionalsten Sieg der Meisterrunde raus. Mit 2:1 hatte man gerade den Maisacher Ortsrivalen Rot-Weiß Überacker im Endspiel um Platz eins besiegt. Rein tabellarisch war das noch nicht der Meistertitel, das holte man eine Woche später nach. Doch gefühlt hatte man es schon da hingeschafft, wovon ein Jahr zuvor nur die größten Optimisten geträumt hätten: in die Kreisklasse.

Denn im Frühling 2022 hatte man gerade mal die Rückkehr von der B- in die A-Klasse festgemacht. In Malching freute man sich natürlich, doch war es ein vergleichsweise „normaler“ Aufstieg, Denn in all den Jahren zuvor gehörte der Klub aus dem Maisacher Ortsteil zum Stammpersonal der A-Klasse.

Sich dort wieder heimisch fühlen, vielleicht mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde bereits im Herbst den Klassenerhalt sicher machen – das war das erste Ziel. Doch bald merkte man: „Hoppla, da geht doch was“, wie es Malchings Fußballchef Johannes Steber ausdrückte. Am Ende hatte man sich sicher für die Meisterrunde qualifiziert, da noch hinter dem Ortsrivalen aus Überacker.

Von der Last eines möglichen Abstiegskampfs befreit, drückten Malchings Spieler von da an mindestens so auf das Tempo wie ihr Trainer an der Auslinie. „Erst mal von Spiel zu Spiel denken“, hieß laut Steber zunächst die Devise. Doch wieder trat der Aha-Effekt ein. „Auf einmal haben wir gemerkt, dass wir aufsteigen können“, sagt Steber. Euphorie und Selbstvertrauen wuchsen von Spiel zu Spiel. „Und der Hunger nach Erfolg.“ Der war erst durch den Treffer von Marius Schmuck gestillt, der eine Woche nach dem Derbysieg gegen Überacker zum 1:0 beim SC Gröbenzell II getroffen hatte. Am Ende stand sogar noch eine mit neun Siegen und nur einem Remis beinahe perfekte Meisterrunde.

Davon will man sich in Malching allerdings nicht blenden lassen. Zwar wird der Kern des Kaders zusammenbleiben, und auch Trainer Hayat die Malchinger Auslinie weiterhin als seine ganz persönliche Sprintstrecke betrachten. Doch Steber betont auch: „Wir wissen schon, woher wir gekommen sind und wo wir noch vor einem Jahr gespielt haben.“

Zudem sei die Kreisklasse noch einmal ein anderes Kaliber. Steber macht das fest an gestandenen Teams wie dem VfL Egenburg, am FC Emmering oder am SC Gröbenzell, die in ihrer Geschichte bereits höherklassig spielten. Dazu kommen drei weitere Aufsteiger aus dem Landkreis, darunter wieder der Ortsrivale aus Überacker.

„Wir wollen das alles genießen“, sagt Steber. Der Fußballchef will im Verein so viel Aufstiegs-Euphorie wie möglich in die Kreisklasse retten. Das 50-jährige Bestehen im kommenden Jahr soll zumindest mit dem Ligaerhalt gefeiert werden. (Hans Kürzl)

