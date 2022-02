Wasserratten bei den Bayerischen Meisterschaften: Brucker Talent holt Gold und Silber

Von: Thomas Benedikt

Starke Auftritte legten (v.l.) Klara Hof, Marie-Therese Schindler, Tobias Grosch, Julia Schober und Maida Stark. © Wasserratten Fürstenfeldbruck

Trotz fast zweijähriger Wettkampfpause haben sich die Nachwuchsschwimmer der Brucker Wasserratten bei den Bayerischen Meisterschaften in Top-Form präsentiert.

Fürstenfeldbruck – Die 15-jährige Julia Schober hat in den vergangenen zwei Jahren ihre Liebe zum Langstreckenschwimmen gezeigt und unter anderem den Starnberger See der Länge nach von Percha nach Seeshaupt auf einer Strecke von 19,7 Kilometern durchschwommen. Nachdem die Trainingsleistungen der Mammendorferin sehr gut waren, meldeten die Wasserratten sie sowohl über 800 Meter als auch 1500 Meter Freistil.

Dabei musste sie sich erst an das große Becken gewöhnen. In der Brucker Amperoase ist das Schwimmbecken 25 Meter lang, die Meisterschaften werden aber auf der 50-Meter-Bahn durchgeführt. Der Umstieg von der kurzen auf die lange Bahn ist immer eine große Herausforderung, die sich auch deutlich in den Zeiten niederschlägt. Julia Schober nutze die Gelegenheit und schwamm über 1500 Meter in 20:30,03 Minuten eine neue persönliche Bestzeit und konnte sich im Jahrgang 2005 den Meister-Titel sichern. Über 800 Meter holte sie Silber in 10:35,36 Minuten – wieder eine persönliche Bestzeit.

Shooting-Star kämpft mit den Nerven

Tobias Grosch ist der aktuelle Shooting-Star der männlichen Wasserratten. Der 14-Jährige aus Bergkirchen schwimmt seit zwei Jahren bei den Wasserratten und hat sich von einem sprint-orientierten zu einem breit aufgestellten Nachwuchs-Schwimmer weiterentwickelt. Tobias Grosch, der im vergangenen Jahr viele Langstrecken-Rennen mit bis zu 7 Kilometer Länge im Freiwasser geschwommen ist, ging ebenfalls über 800 Meter und 1500 Meter Freistil an den Start – wenn auch nicht ganz so erfolgreich wie seine Vereinskollegin.

Er kämpfte mit der langen Bahn, mit der persönlichen Erwartungshaltung und wohl auch mit einer gehörigen Portion Nervosität, da es seine erste Teilnahme an Bayerischen Meisterschaften war. Seine Ergebnisse im Jahrgang 2006: Platz neun über 1500 Meter in 19:42,74 Minuten und Platz zehn über 800 Meter in 10:20,21 Minuten.

Die Jüngsten landen unter den besten 20

Die dritte Brucker Schwimmerin Maida Stark ging über 800 Meter Freistil an den Start. Die elfjährige Emmeringerin hatte sich im vergangenen Jahr gut weiter entwickelt und bestätigte auch in Würzburg den positiven Trend. Ihre neue persönliche Bestzeit mit 12:41,90 Minuten reichte zu Platz 18.

Mit Klara Hof und Marie-Therese Schindler meldeten die Wasserratten zwei Mädchen des Jahrgangs 2009 über 400 Meter Lagen. Klara Hof schwamm ein beherztes Rennen, kämpfte vor allem über Brust-Teilstrecke hart mit der langen Bahn und erreichte in 6:55,71 Minuten den 14. Platz. Marie-Therese Schindler konnte ihre starken Trainingsleistungen ebenfalls lange bestätigen, wurde dann aber wegen eines technischen Fehlers bei der Wende von Brust auf Kraulen disqualifiziert. Die Trainer Nadine Kluge und Niklas Biesold waren im Großen und Ganzen mit den Leistungen zufrieden. (Thomas Benedikt)