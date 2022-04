Wasserratten setzen auf bewährte Führungsriege -Neubau der Amperoase treibt den Verein um

Zum Vorstand der Wasserratten gehören (v.l.) Sven Bertram, Michael Neuhierl, Christian Bews, Andreas Peters, Sandra Bertram, Stefan Sponer und Lara Fink. © Dieter Metzler

Bei ihrer Jahresversammlung haben die Wasserratten Fürstenfeldbruck ihren Vorstand in fast gleicher Besetzung wie zuvor wieder gewählt.

Fürstenfeldbruck – Bei einem Blick in die Runde musste der Präsident der Wasserratten, Stefan Sponer, feststellen, dass die Jahreshauptversammlung des knapp 400 Mitglieder zählenden Brucker Schwimmvereins eher einer erweiterten Vorstands- und Übungsleiterversammlung glich, als einer Mitgliederversammlung. Unter den 21 anwesenden wahlberechtigten Wasserratten befanden sich fast nur Funktionsträger.

Die meisten von ihnen hatten ihren Posten auch noch nach den Neuwahlen am Ende der Versammlung inne. Nur auf zwei Posten gibt es neue Gesichter. Stefan Sponer bleibt Präsident, die beiden Stellvertreter Michael Neuhierl (Schwimmen) und Christian Bews (Wasserball) wurden in ihren Ämtern ebenso wiedergewählt, wie Schriftführerin Sandra Bertram. Das Amt der nicht mehr kandidierenden Schatzmeisterin Monika Cmarits geht in die Hände von Martina Rosch über, die neue Jugendwartin Lara Fink ersetzt Corinna Wirkner.

Stabile Finanzlage bei den Bruckern

Die Brucker Wasserratten stehen finanziell gut da. Sie beendeten das vergangene Jahr mit einem Überschuss von knapp 8000 Euro. Der Entlastung der alten Vorstandschaft hätte somit nichts im Wege gestanden, wenn einer der Revisoren anwesend gewesen wäre. Doch Sponer musste erst einmal zum Telefon greifen und sich den Revisorenbericht per Mail zusenden lassen.

Sportlich bewegen sich die Wasserraten nach zwei Corona-Jahren wieder so langsam in Richtung Normalität. Die Schwimm- und Wasserball-Trainings liefen wieder „rund“, die Schwimmkurse seien ausgebucht, berichtete Sponer. Auch die ersten Wettkämpfe und Wasserball-Ligaspiele hätten schon wieder stattgefunden.

Neubau der Amperoase treibt den Verein um

Was die Schwimmer aber umtreibt, sind die Diskussionen um den Neubau der Amperoase. „Warum baut man in Bruck wieder ein Bad, das weder Fisch noch Fleisch ist?“, fragt Sponer. Es würden seiner Meinung nach die Interessen der Schwimmausbildung nicht ausreichend berücksichtigt. Heutzutage könne jedes zweite Kind nicht sicher schwimmen. Die aktuelle Warteliste für Schwimmkursteilnehmer bei den Wasserratten betrage mehr als 500 Personen. „Tendenz steigend. Allein daran sieht man, wie groß das Defizit an ordentlicher Schwimmausbildung in der Bevölkerung ist“, sagt der Wasserratten-Präsident. Mit dem Neubau, der laut Sponer idealerweise als Schwimm- und Eislauf-Zentrum geplant werden sollte, werde eine geradezu einmalige Chance vertan, die Voraussetzungen für die sportliche Ausbildung für die gesamte Gesellschaft nachhaltig zu verbessern.

Sponer vertritt die Ansicht, dass es nicht zeitgemäß sei, ein Schwimmbad von der öffentlichen Hand betreiben zu lassen, „gleich ob Stadtwerke oder Stadt“. Es gebe bessere Betreiber-Konzepte, so der Wasserratten-Präsident. Das jährliche Defizit von 1,5 Millionen Euro sollte man nicht akzeptieren. „Ich denke, diese Millionen kann man besser und sinnvoller investieren.“ Sponer könne sich vorstellen, dazu eine Bürgerinitiative oder ein Bürgerbegehren gemeinsam mit dem EV Fürstenfeldbruck (EVF) und dem Eis- und Rollsportclub Fürstenfeldbruck (ERCF) ins Leben zu rufen: „Wir werden den Kampf nicht aufgeben.“ (Dieter Metzler)