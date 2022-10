Seit 50 Jahren brennt der SV Esting für den Breitensport

Von: Hans Kürzl

Zahlreiche Gäste waren zu der kleinen Feier ins KOM gekommen. Der SV Esting hatte sich bewusst für einen kleinen Rahmen entschieden. © Peter Weber

Große Leistung, kleine Feier: Der SV Esting hat seinen 50. Geburtstag gefeiert: mit großer Symbolik aber nur im kleinen Rahmen.

Olching – Die olympische Flame brennt alle vier Jahre, wie 1972 in München. Das Jahr, in dem auch der SV Esting gegründet wurde, der sich vor allem dem Breitsport verschreiben hat. Und Vereinsvorsitzender Tilmann Brenner betonte bei der Jubiläumsfeier im KOM zum 50-jährigen Bestehen des SVE: „Der SV Esting brennt dafür immer noch.“

Symbolisch steht dafür eine Flamme im neuen Logo. Symbolisch wurde auch eine Fackel an die aktuelle Vorstandschaft weitergereicht. Ursprünglich hätte sie in eigenen Veranstaltungen von jeder Abteilung in die nächste getragen werden sollen. Doch die zu Beginn des Jahres noch gegebenen Corona-Regelungen verhinderten das. Im KOM selbst musste man sich wegen des Brandschutzes mit einer elektronischen Flamme begnügen.

Mit diesem Akt wurde eine Verbindung geschaffen zwischen Gründung, Vergangenheit und Gegenwart des Vereins. Die Fackel ist ein Original von 1972. Der verstorbene Ehrenvorsitzende Konrad Wagner hatte sie dem SVE zukommen lassen. Wagner war 1972 als Geschäftsführer des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) in die Organisation der Olympischen Spiele einbezogen.

Darauf ging bei dem Festakt auch Bärbel Padilla-Ottl als BLSV-Vertreterin ein. „Es ist damals eine Flamme entfacht worden“, sagte sie. Gleichzeitig sei der Verein stetig für die Zukunft entwickelt worden. Ein Hinweis darauf sei, dass der SVE schon früh hauptamtliche Kräfte einstellte. „Nur so kann man einen Verein in die Zukunft führen“, so Padilla-Ottl.

Zweiter Bürgermeister Maximilian Gigl nannte den mitgliederstärksten Verein der Stadt „ein gutes Beispiel für professionalisierte Führung und ehrenamtliches Engagement“. Nur auf dieser Ebene könne ein Verein dieser Größenordnung funktionieren, so Gigl.

Vereins- und Sportreferent Tomas Bauer darauf hin, dass der SVE stets den Mut gehabt habe, Entwicklungen hin zu bezahltem oder leistungsorientiertem Sport zu widerstehen. Ein breites Angebot sei immer im Vordergrund gestanden, erklärte Bauer, der einen Vergleich zog: „Der SC Olching ist per se ein Fußballverein, der sich noch Bogenschießen und Kegeln leistet.“

Als Vertreter der Vereine zollte Helmut Dellinger als Vorsitzender des TSV Geiselbullach dem SVE Respekt: „Dafür, wie er sich entwickelt hat und wie er handelt.“ Die von Geschäftsführer Hermann Glas moderierte Jubiläumsveranstaltung, die bewusst schlicht und kurz gehalten wurde, vermittelte dennoch einen Eindruck von der Vielfalt beim SV Esting. Neben einem Imagefilm zeigten die Dance-Group der Kindersportschule und Mitglieder der Ju-Jutsu-Abteilung ihr Können. (Hans Kürzl)