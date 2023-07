Speedway Bundesliga: Beim ersten Heimsieg des MSC Olching trumpft der Wikinger auf

Lokalmatador hat nicht den besten Tag

Von Peter Loder schließen

Mit dem ersten Heimsieg ist der MSC Olching endgültig in der Speedway-Bundesliga angekommen. Allen voran Nicolai Klindt punktete für die Gastgeber.

Olching – Die aus dem 750 Kilometer entfernten Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) angereisten Gäste waren zwar internationaler besetzt, fuhren bei den insgesamt 14 Rennen über weite Strecken aber hinterher und verloren deutlich mit 36:48. Und das, obwohl Lokalmatador Martin Smolinski nicht gerade seinen besten Tag erwischt hatte und nur einmal an vorderster Stelle über die Ziellinie rauschte.

Dafür trumpfte der für Olching fahrende Däne Nicolai Klindt groß auf. Der glatzköpfige Wikinger hatte bereits im Vorjahr beim Saisonabschlussrennen an gleicher Stelle das vom MSCO-Hauptsponsor ausgelobte „Goldene Band“ erbeutet und machte erneut deutlich, dass ihm die oberbayerische Sandpiste ins Konzept passt. Drei Siege und drei zweite Plätze waren die Ausbeute bei seinen sechs Auftritten. Da konnten die für Güstrow angetretenen Nordlicht-Kollegen Tino Lahti (Finnland) und der dänische Landsmann Tim Sörensen trotz ähnlich starker Bilanzen nicht mithalten. Zumal Sandro Wassermann, der neben zwei Polen einzig aufgebotene Deutsche im Meckpomm-Team, einen rabenschwarzen Tag erwischte und auch in den einzigen Sturz des Tages verwickelt war.

Olching gelingt der Sprung vom letzten Tabellenplatz

Dabei hatte Güstrows Manager Maurice Mörke einen taktischen Kniff genutzt und die Bekanntgabe seiner Startliste bis zur letzten Meldeschluss-Sekunde ausgereizt. Doch spätestens nach dem dritten Rennen, bei dem Valentin Grobauer (Passau) und der Österreicher Daniel Gappmaier mit perfekten Überholmanövern die Olchinger in die Spur brachten, war der Weg zum insgesamt zweiten Saisonsieg geebnet.

Damit trat der MSCO die Rote Laterne in der Gesamtwertung an den MSC Brokstedt ab. Genau dort gastiert Olching am 2. September. Der MSCO belegt jetzt hinter Spitzenreiter Stralsund Platz zwei in der Bundesliga-Tabelle. Die Meisterschaftsentscheidung fällt am 8. Oktober beim letzten Heimrennen gegen Brokstedt. Dann dürfte auch die Kulisse wieder größer sein als beim Duell gegen Güstrow, das nur von rund 500 Zuschauern verfolgt wurde. Am Vormittag hatten Olchings Nachwuchsfahrer beim Bayerncup hinter Abensberg Platz zwei vor Landshut und dem BBM München geschafft. Wobei der Emmeringer Mario Häusl mit vier Siegen die beste Bilanz vorwies. Der 16-Jährige hat mittlerweile bei Landshut einen Profivertrag unterschrieben. (Peter Loder)