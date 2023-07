Heimrennen Nummer zwei in der Speedway-Bundesliga für den MSC Olching

Von: Thomas Benedikt

Bei der Heimpremiere gegen Stralsund hatten die Olchinger um ihren Lokalmatador Martin Smolinski (gelber Helm) noch das Nachsehen. © Peter Weber

Nach dem missglückten ersten Heimrennen in der Speedway-Bundesliga brennt der MSC Olching gegen den MC Güstrow auf Wiedergutmachung.

Olching – Am Sonntag haben die Speedway-Asse aus der Amperstadt die Gelegenheit dazu. Ab 14 Uhr ist der MC Güstrow zu Gast in der Maxlrainer Arena. Mit dem Team aus Mecklenburg-Vorpommern haben die Olchinger noch eine Rechnung offen. Das erste Aufeinandertreffen in Güstrow endete mit einer 39:45-Niederlage für die Amperstädter. Doch die Olchinger haben seitdem Selbstvertrauen getankt. Gegen die Brokstedt Wikinger gelang zuletzt der erste Saisonsieg. Das Ende der Bundesliga-Tabelle ziert der MSCO trotzdem noch.

Das wollen Lokalmatador Martin Smolinski, Nicolai Klindt, Daniel Gappmaier Jakub Jamrog und Valentin Grobauer am Sonntag ändern. Dieses MSCO-Quintett soll es mit Güstrows Timo Lahti, Krzysztof Sadurski, Sandro Wassermann, Ben Ernst und Daniel Rath aufnehmen.

Noch bevor es in der Bundesliga ernst wird, steht um 10 Uhr der ADAC-Bayerncup an. Hier sind die jungen Stars von übermorgen am Start. Mit dabei sind die Teams vom MSC Abensberg, AC Landshut, BBM München und natürlich das Gastgeberteam des MSC Olching, vertreten durch Toni Eichhorn, Mario Häusl, Kacper Cymerman, Tim Müller und Duncan Pfeiffer. Tickets ab 20 Euro für beide Veranstaltungen gibt es an der Tageskasse. (Thomas Benedikt)