Irre Show am anderen Ende der Welt

Speedway in Australien: Das Grand-Prix-Tagebuch von Martin Smolinski

Vor 30000 Zuschauern in Melbourne hat Olchings Speedway-Profi Martin Smolinski das Grand-Prix-Finale in Australien absolviert. Unter der 16-köpfigen Welt-Elite verpasste der 32-Jährige die Top-Acht-Rennen, wurde aber stolzer Zwölfter und hat eine irre Show erlebt. Hier beschreibt er seine Eindrücke.

Mein Jetlag hat mich zum Glück nicht wieder in der Nacht eingeholt und ich kann gemeinsam mit dem Team um 9 Uhr frühstücken. Meine Jungs machen sich pünktlich um 12 Uhr auf den Weg ins Etihad-Stadion, um die Bikes zu checken. Ich nutze die Zeit bis 14.30 Uhr, um mich mental und körperlich mit Fitness, Yoga und Konzentrationsübungen auf das Rennen vorzubereiten. Gegen 15 Uhr Aufbruch zum Stadion. Auf dem Weg treffe ich mich noch mit Altmeister Heinrich Schatzer für einen Plausch bei einem Coffee to go. Im Stadion angekommen, gibt es erst mal einen Sicherheitscheck. Folge: Ich darf meine gekauften Glasflaschen nicht mit ins Stadion nehmen. Hätte ich als Fahrer nicht erwartet, ist aber so.

Vor dem Rennen wird alles noch einmal kontrolliert. Ich bereite meine Helmfarben, Brillen und Abreißvisiere. Um 17 Uhr geht es in die Fanzone zur Autogrammstunde. Bei fast jedem Grand Prix werde ich vom Veranstalter gefragt, ob ich Lust habe, daran teilzunehmen. Natürlich hab ich. Es ist einiges los. Um 17.45 Uhr müssen wir wieder bei der Fahrerbesprechung sein. Danach gibt es noch mal eine Streckenbesichtigung, um zu sehen, was der Bahndienst über Nacht gemacht und was sich auf der Piste verändert hat. Dann umziehen, Aufwärmübungen und ab zur fahrervorstellung. Ich bin erst im vierten Lauf dran und habe noch Zeit, mir die Konkurrenz anzusehen.

Es geht los. Doch von der zugelosten Außenbahn ist nicht viel möglich. Ich versuche zwar, hart zu attackieren, Aber in dieser Klasse wird mit anderen Bandagen gefahren. Lauf zwei: Ich bin ganz zuversichtlich auf der Innenbahn, der beste Startplatz des Tages. Und mein bester Start. Doch ausgangs der ersten Kurve ist Wasser auf der Bahn. Die Innenlinie ist zu rutschig, ich werde außen überholt. Es ärgert mich gewaltig, dass ich die Bahn falsch gelesen habe. Beim nächsten Lauf ändern wir leicht das Setup der Maschine. Und es kam ein Sieg dabei raus. Dieses Gefühl, vorne zu fahren, ist etwas Unbeschreibliches. Beim vierten Lauf habe ich einen miserabelen Start und muss mich mit einem Punkt begnügen. Jetzt ist klar: Nur ein Sieg beim letzten Durchgang wird fürs Semifinale reichen. Doch es wird nur der dritte Platz.

Nach dem Rennen ist Hektik angesagt. Das gesamte Material musste bis nachts 2 Uhr verladen sein. Meine Jungs waschen die Motorräder, da sie ja jetzt bis 6. November in der Kiste beim Rücktransport stehen. Es soll ja nichts zu rosten anfangen. Mit einem entspannten Lächeln verlassen wir das Stadion, begeben uns ins Hotel, machen uns frisch und wollen uns am Abend noch genüsslich ein Bier gönnen. Doch der Türsteher am ersten ausgewählten Lokal lässt nicht alle von uns rein. Lucki hatte seinen ausweis nicht dabei. Und ohne Ausweis kein Einlass, egal wie alt. Somit geht’s zwei Häuserblocks weiter in ein China-Restaurant ohne Türsteher. Und wir bekamen doch noch unser verdientes Bier und einen kleinen Happen zum Essen. Die Nacht wird kurz. Schon am Sonntagabend geht der Flieger zurück nach Bayern.