Erster Profivertrag mit 16 Jahren: Speedway-Talent Mario Häusl unterschreibt beim AC Landshut

Von: Dieter Metzler

Teilen

Eine wichtige Stütze für Mario Häusl (l.) ist seine Familie. Hier spricht er mit Vater Franz im Fahrerlager bei der tschechischen U21-Meisterschaft. © Privat

Der Emmeringer Mario Häusl ist erst 16 Jahre alt und schickt sich an, der neue aufgehende Stern an Deutschlands Speedway-Himmel zu werden.

Emmering – Das Zeug dazu hat Mario Häusl aus Emmering allemal, wie er trotz seines noch jugendlichen Alters schon mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Anfang Juli hat Häusl einen Profivertrag beim AC Landshut erhalten. „Für mich als Nachwuchsfahrer ist es ein Traum, irgendwann einmal in der polnischen Liga zu fahren. Es ist eine große Ehre für mich, dass Landshut mir diese Chance einräumt“, sagt der 16-Jährige, der im September eine Ausbildung als Kinderpfleger bei der Stadt München beginnt. Der AC Landshut fährt in der ersten polnischen Liga. „Das ist fast die beste Liga der Welt“, sagt Mario Häusl. „Da fahren alle europäischen Spitzenfahrer.“

Landshuts Trainer Herbert Rudolph hält große Stücke auf den jungen Emmeringer. „Wir verfolgen seinen Werdegang schon lange. Er ist ein hochtalentierter Fahrer. Wir freuen uns riesig, dass er mit uns den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen will.“ Doch der Vertragsabschluss hat auch seine Nachteile. „Als Profi durfte Mario nun nicht mehr in der Speedway-Liga-Nord an den Start gehen“, erklärt Papa Franz Häusl. Hier fuhr der 16-Jährige für Wolfspack Wolfslake.

Als einziger Ausländer bei tschechischer U21-Meisterschaft

Im Speedway Team Cup (2. Bundesliga) war er in den vergangenen zwei Jahren für das Black Forest Eagles-Team aus Berghaupten erfolgreich unterwegs. Im Team, das aus einer 250ccm und drei 500ccm-Motorenklassen besteht, besetzte der Emmeringer die 250ccm-Position. Team-Cup-Manager Rainer Armbrust hatte ihm als Umsteiger auf die 500-Klasse für die neue Saison gar die U21 Position im Team zugesagt. Sein Trainer und Mentor, Meik Lüders aus Norden, bereitete Mario Häusl intensiv über Ostern auf den Umstieg auf die 500-Klasse vor.

Mario Häusl erhielt heuer zusätzlich die Chance, als einziger Nicht-Tscheche an der tschechischen U21-Meisterschafts-Serie mitzufahren. Teamleiter Karel Kadlec hat den Werdegang des Emmeringers seit der 125ccm-Klasse verfolgt und nie aus den Augen verloren. So erreichte der 16-Jährige im Juni zusammen mit seinem Partner Mate Fryza bei der U21-Paircup-Meisterschaft Platz drei.

Milzriss setzt das Talent lange außer Gefecht

Das Jahr 2022 hatte für das junge Talent allerdings weniger erfolgreich begonnen. So wurde Häusl beim Sichtungslehrgang des Deutschen Motorsportbundes (DMSB) in Ludwigslust unverschuldet in einen Unfall verwickelt, zog sich einen Milzriss zu und verbrachte eine Woche in Schwerin in der Klinik. „Da hab ich schon gedacht, dass war es jetzt mit dem Motorsport für Mario“, erzählt Franz Häusl. Mama Fabiola meinte dagegen: „Der kommt schon wieder.“

Sie sollte Recht behalten. Die drei Monate Sportverbot waren noch nicht rum, da saß Mario Häusl bereits wieder auf der Maschine, nahm noch an den beiden restlichen Teamcup-Rennen teil und wurde für die Weltmeisterschaft in Breslau nachnominiert. Mit viel Pech wurde der Emmeringer im letzten Rennen dabei von einem Dänen abgefangen, sodass es nur noch für den ersten Reserveplatz beim WM-Finale reichte.

Sein nächstes Ziel: Ein fester Startplatz in Landshut

„Er hat sich dennoch gut verkauft“, meint Papa Franz Häusl. „Man darf die kurze Vorbereitung nach der Verletzung nicht vergessen.“ Von der hat sich Mario Häusl und will den nächsten Schritt gehen. „Mein Ziel ist es, beim AC Landshut auf Dauer eine feste Startposition zu erhalten“, so der Nachwuchsfahrer.

Am 10. September wird Mario Häusl auch nahe seiner Heimat in Olching zu sehen sein. Dann geht er beim letzten Rennen in der Speedway Teamcup-Serie (2. Bundesliga) mit den Black Forest Eagles beim MSC Olching an den Start. (Dieter Metzler)