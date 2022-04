Martin Smolinski bangt um seine Karriere: „Eine künstliche Hüfte rückt immer näher“

Von: Thomas Benedikt

Martin Smolinski (rechts) steuerte fünf Punkte zum Landshuter Sieg bei. © Michael Eder

Beim Saisonauftakt musste Martin Smolinski verletzt aufgeben. Er stellt sich ganz offen die Frage, wie es weitergehen soll.

Olching – Ein Überraschungssieg ist Martin Smolinski mit den Landshut Devils zum Auftakt der 1. polnischen Liga gelungen. Mit 47:43 setzte sich das Team des Olchinger Speedway-Profis gegen den Topfavoriten Bydgoszcz durch. Feiern konnte der 37-Jährige dennoch nicht. Er musste nach dem dritten Lauf verletzt das Handtuch werfen und bangt um seine Karriere. „Die Signale meines Körpers waren unüberhörbar und ich musste aufgeben. Die Schmerzen in meiner Hüfte waren nicht mehr auszuhalten“, schrieb er wenig später in den sozialen Medien.

Die schwere Verletzung nach einem Trainingssturz vor fast zwei Jahren macht sich immer noch bemerkbar – teils sogar schlimmer. „Meine Osteonekrose (Anm. Absterben des Knochenmaterials) und die damit verbundene mangelnde Durchblutung des Oberschenkelkopfes schreitet speziell seit meiner Corona-Erkrankung im Februar extrem schnell voran und ich habe keinen darstellbaren Knochenspalt mehr in der Hüfte“, so Smolinski. Deshalb denken er und sein Team nur noch von Woche zu Woche. Wie es mittelfristig weitergeht, kann der Olchinger noch nicht sagen. Nur so viel: „Eine künstliche Hüfte rückt immer näher. Doch ich will solch einen Eingriff noch nicht und setze alles daran um weiter im Sport zu bleiben.“ (Thomas Benedikt)