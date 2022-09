Martin Smolinski feiert fulminantes Comeback auf der Rennstrecke

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Fuhr der Konkurrenz davon: Martin Smolinski (vorne). © Daniel Sievers

Als wäre er nie weg gewesen. Olchings Speedway-Ass Martin Smolinski hat gleich das erste Rennen nach seiner langen Verletzungspause gewonnen.

Olching - Viele Monate war Olchings Speedway-Ass Martin Smolinski zum Zuschauen verdammt, nachdem ihm eine neue Hüfte eingesetzt worden war. Von einem fahrerischen Rückstand oder gar mangelnder Routine konnte jetzt bei seinem Comeback aber trotzdem keine Rede sein. Im Gegenteil: Der Olchinger dominierte bei der Night-of-the-Fights in Cloppenburg und gewann den Wettkampf. In den Vorläufen gab Smolinski nur einen Zähler ab und zog mit 14 von 15 Punkten in die K.O.-Läufe ein.

Im Halbfinale ließ der Olchinger dann seinen fünften Laufsieg im sechsten Lauf folgen und auch im Finale schoss Smolinski aus den Startbändern und spulte die vier Runden mit all seiner Erfahrung zum Sieg ab. „Einfach herrlich wieder Rennen zu fahren und so zurückzukehren, ist umso schöner“, jubelte Martin Smolinski nach seiner Rückkehr in Cloppenburg. „Mein Team hat in der Box hart und eingespielt gearbeitet als wären wir nie in einer Pause gewesen.“

Bereits wenige Stunden nach dem Comeback saß der Olchinger wieder am Mikro bei Eurosport und moderierte mit Norbert Ockenga gemeinsam den Speedway Grand Prix aus Dänemark. Und das Beste daran: Wie schon nach seinen bisherigen Trainingseinheiten blieb Smolinski auch einen Tag nach dem Rennen schmerzfrei. „Das ist sehr erfreulich, doch es gibt noch einige Defizite, an denen es zu arbeiten gilt“, sagt der Olchinger. „Ich freue mich jetzt schon auf die kommenden Rennauftritte in Landshut, Abensberg und Olching“, so Smolinski, der am Wochenende auch wieder bei Eurosport den Grand Prix aus Schweden moderieren wird. (Thomas Benedikt)