Dritter in Scheeßel: Martin Smolinski wahrt Titel-Chancen bei Langbahn-WM

Von: Thomas Benedikt

„Musste einiges an Dreck fressen“, meinte Martin Smolinski (l.) nach den Langbahn-Rennen Scheeßel. Per Hoffnungslauf geht’s ins Finale MSC Olching beim Teamcup © Daniel Sievers

Ein Wochenende mit Höhen und Tiefen liegt hinter dem Speedway-Ass Martin Smolinski. Platz drei und 14 sprangen für den Olchinger heraus.

Olching – Der Grand Prix Challenge im schwedischen Gislaved endete für den 38-Jährigen mit zwei Zählern auf dem 14. Rang. Bei der Langbahn-Weltmeisterschaft in Scheeßel (Niedersachsen) schaffte es der Olchinger dafür aufs Siegerpodest.

In Gislaved biss sich der Olchinger am Italiener Paco Castagna die Zähne aus und fand keinen Weg an ihm vorbei. Und auch im zweiten Durchgang blieb Smolinski ohne Punkte. Zum dritten Durchgang wurde das Set-Up leicht angepasst und es hätte fast zum Laufsieg gereicht. Am Ende musste sich der 38-Jährige mit zwei Punkten begnügen. „Der Speed ist gut, aber meine Starts sind auf diesem Level einfach nicht gut genug“, so der Olchinger nach dem Rennen in Schweden. „Wenn ich vom Start weg dabei bin, dann geht es. Aber zu diesem Level fehlen mir aktuell zwei Jahre.“

Per Hoffnungslauf geht’s ins Finale

Besser lief es dann einen Tag später auf dem Eichenring in Scheeßel. Zwar haderte der Olchinger auch wieder mit den Starts und musste das Feld von hinten aufzurollen. Aber grundsätzlich war Smolinski zufrieden: „Die Grundgeschwindigkeit war auf jeden Fall da und ich kaum auch flott ums Oval. Ich musste aber einiges an Dreck fressen, da ich mir immer mal wieder den Weg durchs Feld bahnen musste.“

In den Vorläufen fuhr der 38-Jährige jedes Mal auf den zweiten Rang und damit konstant in die Punkte. Dennoch musste er fürs Finale den Umweg über den Hoffnungslauf nehmen, aus dem er sich mit dem ersten Laufsieg des Tages fürs Finale qualifizierte. Im Finale ging es dann wieder nicht ideal los und Smolinski musste zunächst einen Weg an Stephan Katt und dann im Anschluss an Wildcard Fahrer Erik Riss vorbei finden. Den Grand Prix gewann letzten Endes der Däne Kenneth Kruse Hansen vor Chris Harris und Martin Smolinski, der den Tag auf dem dritten Rang abschloss. „Wieder ein WM-Rennen auf dem Siegerpodest abgeschlossen und der Abstand auf Chris Harris beträgt nun drei Punkte, die ich aus eigener Kraft noch aufholen kann“, sagt der Olchinger. „Die Weltmeisterschaft ist nach wie vor offen.“

MSC Olching und Smolinski starten in Berghaupten

An eine Pause ist bei dem Olchinger derzeit ohnehin nicht zu denken. So wird er am kommenden Sonntag bei den Race Days am Berghauptener Waldsee beim Bernd-Diener-Abschiedsrennen um den Grasbahn-Supercup auf der 675 Meter langen Grasbahn an den Start gehen. Allerdings nicht für seinen Heimatverein MSC Olching sondern für den Veranstalter MSC Berghaupten.

Der MSC Olching geht dafür schon am Tag zuvor auf die Berghauptener Rennpiste: Im Rahmen des Speedway Teamcups geht es ab 19 Uhr gegen die Black Forest Eagles aus Berghaupten, den MSC Cloppenburg und die DMV White Tigers aus Diedenbergen. Bisher führen die „Tigers“ mit fünf Punkten die Tabelle an. Dicht gefolgt von den „Fighters“ mit vier Punkten vor dem MSC Olching, der drei Punkte auf der Habenseite hat. Die Black Forest Eagles gingen leer aus. (Thomas Benedikt)