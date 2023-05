Speedway: Pannenserie überschattet Olchings Bundesliga-Comeback

Von: Peter Loder

Nachdenklicher Lokalmatador: Martin Smolinski war mit dem Auftakt nicht zufrieden. © Peter Weber

Pleiten, Pech und Pannen haben das Comeback des MSC Olching in der Speedway-Bundesliga am Sonntagnachmittag gehörig verhagelt.

Olching – Zum Saisonauftakt vor knapp 900 Zuschauern in der heimischen Maxlrainer-Arena kam das fünfköpfige Team um Lokalmatador Martin Smolinski gegen den ausschließlich mit polnischen Gastfahrern angetretenen MC Nordstern Stralsund mit 32:51 Punkten unerwartet deutlich unter die Räder.

Die größte Pleite bei der Rückkehr am Sonntag passierte schon im dritten Lauf, als Smolinski und der für Olching fahrende Österreicher Daniel Gappmaier die Helmfarben vertauschten. Beide MSC-Piloten wurden disqualifiziert, die zwei Gegner aus Stralsund verbuchten die volle Punktzahl quasi im Schongang. Auf der Tribüne machte sich blankes Entsetzen über das höchst seltene Malheur breit. „Es herrschte völliges Durcheinander“, versuchte Smolinski später den Vorfall zu erklären. „Aber wir sind alle nur Menschen.“

Neuzugang verletzt sich, beißt aber auf die Zähne

Es war jedoch gleichzeitig ein moralischer Tiefschlag und die Vorentscheidung. Denn im weiteren Verlauf der insgesamt 14 Durchgänge kamen weder Smolinski noch der spätere Teambeste Valentin Grobauer (Passau) an ihre Normalform heran. Auch der in Olchings Farben fahrende Nicolai Klindt konnte nicht mithalten.

Den Argentinier Nicolas Covatti hatte Teamchef Stephan Wunderer kurzfristig verpflichtet. Doch auch der mit italienischer Lizenz fahrende Kurzzeit-Olchinger konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Zudem verletzte er sich, als unmittelbar vor der Ziellinie bei Tempo 100 die Kette des Motorrads riss und gegen sein Bein schlug. Weil Wunderer keinen Ersatzfahrer nominiert hatte („Den Fehler nehme ich auf meine Kappe“), stand sogar ein vorzeitiges Ende des Pannen-Tages im Raum. Doch Covatti biss auf die Zähne und hielt durch.

Zur Pleitenserie passte das Malheur, das Olchings neuem Startmarschall Günther Hafner bei einem weiteren Lauf passierte, als er die Fahrer eine Runde zu viel ums Oval flitzen ließ. Auf das Ergebnis hatte das Missgeschick keinen Einfluss.

Martin Smolinski: „Ein gebrauchter Tag, mir fehlt noch die Rennpraxis“

Während die wenigen, aus der 870 Kilometer entfernten Ostseestadt mitgereisten Fans den Sieg mit Pyros und Feuerwerk feierten, leckten Olchings Verantwortliche die Wunden. 15 Jahre nach ihrem mit der deutschen Meisterschaft gekrönten Abschied hatten sie sich die Rückkehr in die Bundesliga anders vorgestellt. Damals war Smolinski auch schon dabei. Sein aktuelles Fazit: „Ein gebrauchter Tag, mir fehlt noch die Rennpraxis.“

Nach dem Fronleichnamsrennen am 8. Juni geht es in der Liga mit den Heimrennen gegen Güstrow (23. Juli) und Brokstedt (8. Oktober) weiter. In welcher Besetzung, ist noch unklar. Olchings zweite Mannschaft belegte als Titelverteidiger im Teamcup (2. Bundesliga) am Sonntag beim zeitgleich ausgetragenen Saisonauftakt in Cloppenburg Platz drei hinter den Gastgebern und Diedenbergen. (Peter Loder)