Sponsorenwechsel bei Allinger Ausdauer-Spezialistin

Von: Peter Loder

Unterstützung bekommt Anja Kobs zukünftig von Karl-Heinz Niebler (l.) und Heinz Bauernfeind (r.). © Privat

Die Allingerin Anja Kobs hat einen bekannten Sponsor verloren. Dafür hat sich aber schnell Ersatz aus der Region gefunden.

Alling – Sportlich hat Allings Ausdauerexpertin Anja Kobs wenig gemeinsam mit Biathlon-Assen wie Franziska Preuß oder Vanessa Hinz. Was sie bislang noch verband, war das gemeinsame Sponsoring. Doch damit ist es nun auch vorbei. Denn nicht nur die prominenten Aushängeschilder der Wintersportszene, sondern auch die amtierende Ü45-Triathlon-Weltmeisterin haben ihren wertvollen Geldgeber verloren. Kobs muss seit 1. Januar auf die finanzielle Unterstützung der Erdinger Weißbier-Brauerei verzichten. Auch vom Biathlon zieht sich der Gerstensaft-Produzent zurück.

Seit sechs Jahren war Kobs als eine von vielen Markenbotschafterin für die Erdinger unterwegs. Mit einem Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich, so Kobs, wurde die meist auf dem Stirnband getragene Werbung entlohnt. Das so genannte Regio-Team war von der Brauerei für Altersklassen-Athleten gegründet, die ihren Sport auf semiprofessionellem Niveau erfolgreich betreiben. Kobs: „Bei mir hat es drei Jahre gedauert, bis ich aufgenommen wurde.“ In ganz Deutschland machen auf diese Art einige hundert Aktive Werbung für das alkoholfreie Bier aus Erding. „Reich geworden bin ich damit nicht, aber es war immer ein schöner Bonus, mit dem das ein oder andere finanzielle Loch gestopft werden konnte,“ sagt die hauptberuflich als Personalreferentin tätige Kobs. Ehrenamtlich ist sie als Hospizbegleiterin in Germering aktiv.

Nachdem sich die eine Unterstützer-Tür geschlossen hatte, öffnete sich in unmittelbarer Umgebung eine neue. Denn gesucht und gefunden hat Ana Kobs ihre neuen Unterstützer direkt vor der Haustür: Auf ihrem Trikot prangt jetzt das Firmen-Logo des in ihrem Heimatort ansässigen Fußboden-Unternehmens Bauernfeind. Als Geschäftsführer fungiert dort Heinz Niebler, der Vorsitzende des TSV Alling, wo Kobs ihre sportliche Karriere als Handballerin begonnen hatte. Ihren ersten offiziellen Auftritt im neuen Trikot hat sie beim Wien-Marathon am 24. April, ehe es anschließend zur Triathlon-Europameisterschaft nach Frankfurt geht. (Peter Loder)