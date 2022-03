Drei Mal Gold und sechs Mal Silber für den BC Piccolo bei den Südbayerischen Jugendmeisterschaften

Einen Blitzsieg feierte die Piccolo-Boxerin Lana Paljusic (in Blau). Die Deutsche Meisterin gewann ihren Finalkampf gegen Laura Pendelin (BC Landau/Isar) durch Abbruch in der ersten Runde. © BC Piccolo

Die Boxer des BC Piccolo haben bei den Südbayerischen Jugendmeisterschaften in Emmering zahlreiche Medaillen gesammelt.

Fürstenfeldbruck – Die Amperhalle Emmering war am Wochenende Schauplatz der Südbayerischen Jugendmeisterschaft im Boxen. 16 Klubs aus den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben kämpften dabei um 15 Meistertitel. Ausrichter BC Piccolo war mit drei Goldmedaillen und sechs Silbermedaillen erfolgreichster Verein vor dem TSV 1860 München (dreimal Gold) und dem BC Cukur München, der es auf zweimal Gold und einmal Silber brachte.

In der Altersklasse U19 hatte Brucks Halbschwergewichtler Pace Vasiilev im Halbfinale mit einer Energieleistung den Kaufbeurer Kilian Kraus durch Abbruch in der dritten Runde bezwungen. Im Endkampf traf er auf Elias Rotherbl (Hit Squad Rosenheim), der über weite Strecken gut mithielt. Doch die genaueren Treffer von Vasilev überzeugten die Jury, die sich mit 5:0 Stimmen für ihn entschied.

Blitzsieg in der ersten Runde

Den schnellsten Sieg der gesamten Meisterschaft feierte die Deutsche Meisterin Lana Paljusic im Junioren-Federgewicht. Mit ihren Härtetreffern brachte sie Laura Pendelin (BC Landau/Isar) gleich zu Beginn ins Straucheln und nach zweimaligem Anzählen brach der Ringrichter den Kampf ab.

Im U19-Finale der Damen standen sich im Weltergewicht mit Mariela Steko und Josephine Zalesjak zwei Brucker Boxerinnen gegenüber. Die um einen Kopf größere Steko punktete zwar fleißig dank ihrer Reichweitenvorteile, musste jedoch auch einige Treffer der angriffslustigen Zalesjak hinnehmen. Der Punktsieg ging einstimmig an Mariela Steko.

Umstrittene Jury-Entscheidungen

So richtig Freude über die Silbermedaillen kam im Brucker Lager allerdings nicht auf. Vor allem, weil man einige Entscheidungen nicht nachvollziehen konnte. Da war der erst zwölfjährige Kristijan Marinkovic, der im Endkampf des Federgewichts zwei Runden lang gegen Hamid Ahmadi (BC Cukur München) dominierte. Erst in der Schlussrunde holte Ahmadi etwas auf, was von der Jury mit einem 3:2 Punktsieg belohnt wurde.

Dieser Kampfverlauf wiederholte sich noch einmal im Finale des U19-Halbweltergewichts. Emir Kececi, der Sohn vom einstigen Brucker KO-König Sedat „Tyson“ Kececi, attackierte seinen Gegenüber Ruslan Arrian (TSV 1860 München) von Beginn an. In der zweiten Runde musste der Löwenboxer nach Kopftreffern zweimal angezählt werden. Dieser revanchierte sich zwar mit Körpertreffern, die allerdings teilweise unter der Gürtellinie landeten. Eine Verwarnung blieb allerdings aus und so gewann Arrian mit 3:2.

Packender Schlusskampf

Silber gab es auch für Baran Uzundal im U19-Weltergewicht, der gegen Wahid Anvari (TSV 1860 München) nach spannendem Fight einstimmig unterlag. Im Mittelgewichtsfinale konnte Rahand Abbas trotz großartiger Gegenwehr den Punktsieg von Halid Fazliu (BC L. Cukur München) in keiner Weise gefährden.

Der Schlusskampf hatte es dann in sich. Superschwergewichtler Isak Isakovic schien gegen den in der ersten Runde zweimal angezählten Raman Ali (BSC Dachau) den Sieg fast schon in der Tasche zu haben. Im nächsten Durchgang trafen beide Boxer hart und mussten bis „acht“ Zeit nehmen. Als dann in der Schlussrunde der Dachauer einen weiteren Kopftreffer landete, erklärte der Ringrichter Ali zum Sieger, obwohl Isakovic wieder kampfbereit war. (Thomas Benedikt)