Allinger wird Swingolf-Europameister: Carsten Hess triumphiert

Von: Thomas Benedikt

Den Spitzenplatz sicherte sich Carsten Hess vor Gregor Freitag (l.) und Fritz Braun. © SGC Alling

148 Sportler aus Deutschland, Frankreich, Belgien und der Schweiz haben bei den Swingolf-Europameisterschaften in Cremin um die Titel gespielt.

Alling – Zwei Starter des SGC Alling schafften es trotz der großen Konkurrenz aufs Siegerpodest – einer sogar ganz oben. Der Platz im waadtländischen Cremin, der durch seine Aussicht über das Alpenvorland und die Berge besticht, ist technisch durch seine hügelige Lage mit vielen schrägen Bahnen überaus anspruchsvoll. Der Platzstandard ist dabei den Distanzen beim Swingolf angepasst: Par drei bis 100 Meter, par vier bis 200 Meter und par fünf ab 200 Meter.

Krönung nach dem Vize-Titel im Vorjahr

Auch Regengüsse konnten nicht verhindern, dass Carsten Hess, der Betreiber der Swingolf-Anlage am Angerhof in Alling, in der Klasse SH2 (50 bis 65 Jahre) Europameister wurde. Sein konstant gutes Spiel wurde nach dem Vize-Europameister-Titel im Vorjahr nun doch noch gekrönt. Die Plätze zwei und drei gingen an Fritz Braun und Gregor Freitag aus der deutschen Bundesliga Süd. Auch die 50- bis 55-jährigen Damen aus der Bundesliga Süd konnten alle Podestplätze erobern: Erste wurde Penphak Nissler (Renningen), Silber holte Bea Senf (Allgäu) und Jeanette Buchbauer aus Alling landete auf dem dritten Platz.

Platz drei ging an Jeanette Buchbauer (r.). Nur Penphak Nissler (MItte) und Bea Senf (l.) waren besser. © SGC Alling

Weitere Top-Zehn-Platzierungen für Allinger

Auch in den übrigen Kategorien konnten die Allinger Spieler mit guten Ergebnissen aufwarten: Platz fünf ging an Monika Schmucker und Platz acht an Hubert Nespital in der Altersklasse SH3 (65 bis 75 Jahre).

Gespielt wurde nicht nur im Einzel sondern auch im Doppel, in Clubs und es ging noch um den Nationencup. Den konnten sich heuer die mit 77 Startern am zahlreichsten vertretenen Franzosen sichern. Die Deutschen, mit 55 Swingolfern auf dem Grün, wurden Zweiter vor der Schweiz (9) und Belgien (7). Der SGC Alling konnte sich in der Mannschafts-Wertung den zweiten Platz unter 25 teilnehmenden Clubs sichern, darunter zahlreiche stark geförderte Verein aus Frankreich.

Ein sechster Platz in den Doppeln

Der erste Tag hatte ganz im Zeichen der Doppelmeisterschaft gestanden. Die Paarungen waren zugelost worden. Den ersten Platz im Doppel belegten Peter Sauter (Allgäu-Bodensee) und Clemant Musset (Quelaines). Peter Saxinger (Alling) erreichte mit seinem Partner Leonard Pasty (Meslay) Rang sechs.

Außerhalb der Wettkämpfe war die deutsch-französische Rivalität der Wettkämpfe kein Thema mehr. Bei den spaßigen abendlichen Treffen wurde viel miteinander gesprochen und so manche Freundschaft entstand. (Thomas Benedikt)