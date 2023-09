Tennis: Final-Traum bei den Olching Open platzt im Match-Tiebreak - „Meine Chancen nicht genutzt“

Von: Thomas Benedikt

Ganz knapp vor dem Finaleinzug stand Alexander Felbinger vom TC Gernlinden. © Peter Weber

Beinahe hätten die Olching Open einen Heim-Finalisten gehabt. Alexander Felbinger scheiterte denkbar knapp im Halbfinale der Herren 30.

Olching – Mit 6:3, 5:7, 8:10 musste sich der 30-Jährige vom TC Gernlinden der deutschen Nummer 36 Raffael Sochacki (TA TSV Crailsheim) geschlagen geben. „Ich hätt’s schon gerne gewonnen, habe aber meine Chancen nicht genutzt“, so Felbinger. Vor allem mit seiner Vorhand war der Serve-and-Volley-Spieler nicht zufrieden. „Die hat gar nicht funktioniert.“ Und das auch schon am Tag zuvor, als er im Viertelfinale mit 7:5, 6:3 gegen Christian Hoffelner (SV Schechen) gewonnen hatte. „Da habe ich gemerkt, dass das letzte Punktspiel im Juli eine Weile her ist.“

Seinem Ziel, auf der deutschen Herren-30-Rangliste zu landen, ist Felbinger mit dem Halbfinal-Einzug trotzdem näher gekommen. Und etwas Gutes hatte das Turnier-Aus dann doch. Nur so konnte der 30-Jährige am Nachmittag für die zweite Mannschaft des FC Landsberied Fußball spielen. Mit zwei Freistoßtoren in der Nachspielzeit führte er den FCL so zum 3:1-Sieg über den SV Puch.

Eichenaus Hendrik Kalarus wehrt sich wacker in starkem Herren-Feld

Bei den Herren konnten die Landkreis-Spieler von einer Halbfinalteilnahme dagegen nur träumen. Allerdings war hier das Teilnehmerfeld auch bedeutend breiter und stärker besetzt. Die Achtelfinalteilnahme von Hendrik Kalarus (TC Eichenau) kann deshalb durchaus als Erfolg gewertet werden. Für seinen Teamkollegen Nico Wipiejewski war dagegen schon in Runde eins Schluss. Den Titel holte sich zum vierten Mal in Folge und zum insgesamt fünften Mal der an Position eins gesetzte Hannes Wagner (TC Schießgraben Augsburg). Der 27-Jährige gab im gesamten Turnierverlauf keinen Satz ab. Knapp wurde es nur kurz bei seinem 6:0, 7:5-Endspielsieg.

Bis ins Achtelfinale der Herren spielte sich Hendrik Kalarus. Dort unterlag der Eichenauer Florian Walcher (TC Übersee) mit 6:3, 1:6 und 2:6. © Peter Weber

Eine kleine Überraschung gab es bei den Damen. Zwar marschierte die an Position eins gesetzte Alissia Gleixner (MTTC Iphitos München) wie erwartet ins Endspiel. Dort musste sie sich aber ihrer ungesetzten Vereinskollegin Franziska Maus mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. (Thomas Benedikt)