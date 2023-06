Tennis: Der Klassenerhalt ist zum Greifen nah - Puchheims zweite Damenmannschaft gewinnt

Von: Thomas Benedikt

Knapp verloren hat Julia Schmid, Nummer eins des TC Puchheim II, gegen den TC Gauting. © Peter Weber

Gemischte Gefühle bei Puchheims Damen: Während die erste Mannschaft dem Abstieg entgegentrudelt, kämpft sich das zweite Team aus dem Tabellenkeller.

Landkreis – Am anderen Ende der Tabelle stehen derzeit die Herren des TC Gernlinden. Auf sie warten jetzt zwei echte Endspiele um den Titel.

Landesliga 1

STK Garching - TC Puchheim 7:2 (4:2) – Das Abenteuer Landesliga 1 könnte für die Damen des TC Puchheim bereits nach einer Saison wieder vorbei sein. Nach der fünften Niederlage im fünften Spiel bräuchten die TCP-Damen jetzt zwei Siege aus den beiden verbleibenden Partien, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Dabei geht es zwar einmal gegen den ebenfalls noch sieglosen TC Großhesselohe – aber auch gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter TC Augsburg Siebentisch. Am Sonntag in Garching hatten die Puchheimerinnen erstmals in dieser Saison nach den Einzeln zumindest noch die theoretische Möglichkeit zu gewinnen. Nach Siegen von Lisa Ryan und Jessica Happach stand es 2:4, als es in die drei Doppel ging. Doch dort sprang kein weiterer Punkt für die TCP-Damen heraus – auch wenn es zwei Mal im Match-Tiebreak wirklich knapp wurde.

Landesliga 2

TC Eichenau - TC Schießgraben Augsburg II 1:8 (1:5) – Spitzentennis wurde am Sonntag auf der Anlage des TC Eichenau geboten. Die Starzelbacher empfingen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Augsburg. Und die setzten alles daran, den Titelgewinn so gut wie festzuzurren – zum Leidwesen der Gastgeber, die in fast allen Partien ohne Chance blieben. Fünf Einzel und drei Doppel gingen glatt in zwei Sätzen verloren. Aber zumindest ein Ehrenpunkt sollte für den TC Eichenau herausspringen. Nico Wipiejewski gewann nach hartem Kampf an Position vier mit 6:7, 6:1 und 10:7 gegen den favorisierten Luis Feiner. Um den Klassenerhalt fix zu machen, werden die Starzelbacher wohl noch einen Sieg aus den letzten beiden Begegnungen brauchen. Gegner sind noch der Tabellenzweite TC Augsburg Siebentisch III und der mit dem TCE punktgleiche TTC Bad Wörishofen II.

Südliga 1

TC Puchheim II - TC Gauting 7:2 (5:1) – Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt hat die zweite Damen-Mannschaft des TC Puchheim gemacht. Gegen den TC Gauting gelang der Mannschaft um Nummer eins Julia Schmid der zweite Saisonsieg. Die Puchheimerinnen profitierten dabei von den Personalproblemen der Gäste. Gauting war nur mit vier Spielerinnen angereist. Und so war die Partie bereits nach den Einzeln gelaufen. Zwei Partien gewannen die Gastgeberinnen glatt in zwei Sätzen, eine durch Aufgabe und zwei, weil die Gegner fehlten. Einzig Julia Schmid musste sich Gautings schlagkräftiger Nummer eins Jana Wenk geschlagen geben. Und auch im Doppel führte Wenk die Gautinger zum Sieg. Es sollten die einzigen Punkte für die Gäste sein, die die beiden übrigen Doppel herschenkten.

TC RW Eschenried II - TC Gernlinden 3:6 (2:4) – Alles ist bereitet für ein packendes Saisonfinale. Nach ihrem fünften Saisonsieg thronen die Herren des TC Gernlinden ungeschlagen an der Tabellenspitze. Damit gehen sie mit der besten Ausgangslage in den Endspurt des Aufstiegsrennens. In den letzten beiden Partien müssen sie nun gegen ihre ärgsten Verfolger ran. Erst gegen den TC Mering, dann gegen den TC Friedberg II. Beide haben bislang nur ein Spiel verloren. Gegen Eschenrieds zweite Mannschaft bog der TCG am Sonntag früh auf die Siegerstraße ein. Nach Siegen von Alexander Felbinger, Manfred Schreiber, Andreas Grimm und Moritz Cords gingen die Gäste mit einer 4:2-Führung in die Doppel. Die gerieten dann enger, als die Einzelergebnisse vermuten ließen. Zwei Mal ging es in den Match-Tiebreak – einmal mit dem besseren Ende für Gernlinden – und auch der Zwei-Satz-Sieg von Philipp Ewert und Florian Aberl fiel mit 7:5, 7:5 äußerst knapp aus. (Thomas Benedikt)