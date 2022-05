Puchheim und Eichenau starten erfolgreich - Für Gernlinden geht‘s schon um den Klassenerhalt

Von: Thomas Benedikt

Zum Erfolg gestreckt: Die Puchheimer Nummer vier Madeleine Schaible war sowohl im Einzel als auch im Doppel eine Nummer zu groß für die Gegnerinnen aus Zusmarshausen. © Peter Weber

Puchheims Damenteams und Eichenaus Herren feiern ihre jeweils ersten Siege. Nur der TC Gernlinden verliert erneut.

Landkreis – Am Wochenende haben nun auch die Tennis-Landesligen begonnen. Für die Herren aus Eichenau und Damen aus Puchheim hätte der Auftakt kaum besser laufen können. Beide legten Kantersiege hin.

Landesliga 2

TC Puchheim - TSV Zusmarshausen 9:0 – An Dominanz war das erste Saisonspiel der Puchheimer Damen nicht zu überbieten. In keiner der sechs Einzel- und drei Doppel-Partien gerieten die Gastgeberinnen auch nur annähernd in Gefahr, einen Satz abzugeben – geschweige denn ein Match. Das Team um Mannschaftsführerin Tonja Fößmeier spielte seine Favoritenrolle von Anfang bis Ende souverän aus. Zumal mit Alina Weinmann auch die nominelle Puchheimer Nummer eins wieder auf dem Platz steht. In der vergangenen Saison wurde die Spitzenspielerin wegen einer langwierigen Verletzung schmerzlich vermisst. Die Chancen, dass der TCP am kommenden Wochenende den guten Auftakt fortsetzt, stehen gut. Dann geht es gegen den TC Donauwörth, der zum Auftakt gegen den TC Schießgraben Augsburg II mit 2:7 unter die Räder kam.

TC Eichenau - TV Bellenberg 7:2 – Die Vorzeichen für die neue Saison standen beim TC Eichenau nicht gut. Mit Luis Kleinschnitz und Hendrik Kalarus hatten zwei Spitzenkräfte die Starzelbacher verlassen. Umso überraschender verlief der Saisonauftakt. Gegen den TV Bellenberg behielten die Eichenauer Gastgeber mit 7:2 klar die Oberhand. Schon nach den Einzeln war die Entscheidung gefallen. Fünf TCE-Siegen stand nur eine Niederlage gegenüber. Lediglich Christian Blankl musste sich seinem Kontrahenten im Match-Tiebreak geschlagen geben. Ein ähnliches Bild lieferten dann die Doppel-Paarungen. Während Fabian Sielaff und Severin Erbach sowie Daniel Classen und Nico Wipiejewski deutliche Zwei-Satz-Siege feierten, zogen Blankl und Benjamin Classen im Einser-Doppel den Kürzeren.

Südliga 1

TSV Moosach - TC Gernlinden 5:4 – Der TC Gernlinden wartet auch nach dem zweiten Spieltag weiter auf den ersten Sieg. Das Team um Mannschaftsführer Alexander Felbinger hatte sich im Münchner Norden in den Einzeln eigentlich in eine gute Ausgangslage gespielt. Trainer Georg Fleischmann gewann an Position eins ebenso klar wie Konstantin Schorer an Position sechs. Zudem hatte Felbinger die Match-Tiebreak-Seuche aus der Vorwoche gebrochen, als der TCG alle vier Entscheidungssätze verloren hatte. Doch ganz überwunden scheint die Schwäche im dritten Satz noch nicht zu sein. Andreas Grimm und Manfred Schreiber zogen hier erneut den Kürzeren. Dazu verlor Alexander Weiß in zwei Sätzen. Trotzdem sind die Gernlindner in den Doppeln in der Regel der Favorit. Ein 3:3 nach den Einzeln war also ein ordentliches Ergebnis. Doch in Moosach wollte es mit den beiden Doppel-Punkten nicht klappen. Am Ende gewannen lediglich Schreiber und Schorer ihre Begegnung. Nächster Gegner für den TC Gernlinden ist am Sonntag der TC Lauterbach. Der Liganeuling aus dem Landkreis Dachau wartet ebenfalls noch auf den ersten Saisonsieg.

TC Puchheim II - SV Lochhausen 5:4 – Die zweite Damen-Mannschaft des TC Puchheim ist zurück in der Erfolgsspur. Nachdem das Team um Spielführerin Nina Gasteiger in der Vorwoche nur hauchdünn dem Münchner SC III unterlegen war, bezwangen die TCP-Frauen jetzt ebenso knapp den SV Lochhausen. Die Grundlage dafür legten die Puchheimerinnen in den Einzeln, von denen sie vier gewinnen konnten – zwei davon erst im Match-Tiebreak. Wie wichtig diese Punkte waren, sollte sich in den Doppeln zeigen. Der eine zum Sieg fehlende Punkt musste von den Gastgeberinnen hart erkämpft werden. Weil Gasteiger und Julia Schmid das Spitzendoppel knapp im dritten Satz verloren hatten und auch Sabrina Lipp mit Mia Willig glatt in zwei Sätzen unterlag, hing alles von Michaela Hofmann und Amelie Willig ab. Und das Duo lieferte. Im Zweier-Doppel behielten die beiden Puchheimerinnen die Nerven und gewannen einen echten Nervenkrimi mit 6:7, 6:4 und 10:6. (Thomas Benedikt)