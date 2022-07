Nach 9:0 über Schlusslicht Nördlingen: Für Puchheims Frauen ist der Titel zum Greifen nah

Von: Thomas Benedikt

Kam im Doppel zum Einsatz: Jessica Happach punktete an der Seite von Alina Weinmann. © Peter Weber

Die Tennis-Teams aus dem Landkreis sind auf Erfolgskurs: Eichenau, Gernlinden und die beiden Puchheimer Frauen-Mannschaften spielen oben mit.

Landkreis – Mit dem Saisonende in Sicht positionieren sich die Spitzen-Tennis-Teams aus dem Landkreis in den Top-Regionen ihrer Ligen. Tatsächliche Meisterchancen haben aber wohl nur die Frauen des TC Puchheim.

Landesliga 2

TC Puchheim - TC RW Nördlingen 9:0 – Wieder auf Titelkurs sind die Frauen des TC Puchheim. Nachdem sie in der Vorwoche das Spitzenspiel gegen den TC Schießgraben Augsburg II noch deutlich verloren hatten, gaben sich die Spielerinnen um Mannschaftsführerin Tonja Fößmeier am Sonntag gegen Schlusslicht Nördlingen keine Blöße. Nach sechs souveränen Zwei-Satz-Siegen in den Einzeln musste der TCP lediglich in einem Doppel zittern. Doch am Ende setzten sich auch Madeleine Schaible und Sarah Happach mit 4:6, 6:1 und 10:8 durch. Die Puchheimerinnen haben es nun selbst in der Hand, Meister zu werden. Sollten sie das Spiel gegen den TC Tutzing in zwei Wochen mit 8:1 oder höher gewinnen, ist ihnen der Titel sicher. Bei einem knapperen Sieg ist der TCP darauf angewiesen, dass auch der TC Schießgraben II in seinen Partien gegen Zusmarshausen und Nördlingen Matches abgibt.

TC Eichenau - TC Augsburg Siebentisch III 6:3 – Die Herren des TC Eichenau haben sich mit dem Sieg über Augsburg in der Spitzengruppe festgesetzt. Ob sie aber noch ins Meisterschaftsrennen eingreifen können, ist wegen des Rückstands in Matchpunkten fraglich. Nach den Einzeln hatte es am Sonntag gegen Augsburg nach einem engen Spiel ausgesehen. Die drei Spitzen-Partien waren an die Fuggerstädter gegangen. Dafür gewannen für den TCE Andreas Heidler, Alexander Claus und Lennard Wäsch an den Positionen vier bis sechs. In den Doppeln waren die Starzelbacher dann nicht mehr zu bremsen. Alle drei Partien gingen an die Gastgeber. Benjamin Classen und Claus sowie Daniel Classen und Wäsch siegten in zwei Sätzen. Jakob Schermer und Heidler kämpften sich nach einem 0:6 im ersten Satz mit 7:5 und 10:3 zurück.

Südliga 1

TC Puchheim II - TC Mering 5:4 – Alles wie gehabt könnte man meinen. Wieder einmal in dieser Saison lieferte Puchheims zweite Damen-Garde das knappste aller möglichen Ergebnisse ab. So spannend wie gegen Mering hatten sie es aber bisher noch nie gemacht. Drei ihrer fünf Punkte holten die Gastgeberinnen erst im Match-Tiebreak, die allesamt mit nur zwei Punkten Differenz endeten. Auch dank Julia Schmids 1:6, 7:6 10:8-Erfolg über Daniela Mülken stand es nach den Einzeln 3:3. Die beiden anderen Punkte für den TCP holten Mannschaftsführerin Nina Gasteiger und Ingrid Caracas. In den Doppeln war dann richtig Nervenkitzel angesagt. Gasteiger und Sabrina Lipp kämpften sich zu einem hauchdünnen 5:7, 6:1, 12:10-Sieg. Suzanna Hofmann und Caracas taten es ihren Mannschaftskolleginnen fast gleich und gewannen mit 3:6, 6:4 und 10:8. Doch die knappen Gesamtergebnisse haben ihren Preis. Auch wenn die Puchheimerinnen punktgleich mit Tabellenführer Dachau sind, werden sie wegen der großen Matchdifferenz kaum noch um den Titel mitspielen können – trotz des direkten Duells mit Dachau am kommenden Sonntag.

TC Gernlinden - SV Lochhausen 8:1 – Nichts anbrennen ließen die Herren des TC Gernlinden im Duell mit Lochhausen. Schon nach den Einzeln war die Partie zugunsten der Gastgeber entschieden. Georg Fleischmann mit einem Sieg im Match-Tiebreak sowie Alexander Felbinger, Manfred Schreiber, Florian Aberl und Philipp Ewert mit Zwei-Satz-Erfolgen steuerten die nötigen fünf Punkte bei. In den Doppeln präsentierte sich der TCG dann wieder von seiner gewohnt starken Seite und gewann alle drei Begegnungen. In der Tabelle klettern die Gernlindner nach dem Sieg auf Rang drei – in theoretischer Schlagweite zu Tabellenführer Moosach und deren Verfolger aus Mering. Doch die beiden Spitzenteams haben noch ein vermeintlich einfaches Restprogramm vor sich. Patzer sind da eher nicht zu erwarten. (Thomas Benedikt)